Terremoto de 7.0 sacude Taiwán y alerta a más de 20 ciudades

Un terremoto de magnitud superior a 6.6 sacudió la noche del sábado la costa noreste de Taiwán, un territorio considerado entre los más vulnerables del continente asiático debido a su ubicación geológica. El movimiento telúrico, registrado en el mar frente al condado de Yilan, generó balanceo de edificios en la capital, Taipéi, y fue perceptible en amplias regiones de la isla.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo alcanzó una magnitud de 6.6, mientras que la Oficina Central de Meteorología de Taiwán estimó una intensidad mayor, de 7.0. La diferencia responde a los métodos de medición y redes de sensores utilizados por cada institución especializada en monitoreo sísmico.

Epicentro del sismo en Taiwán se ubicó en Yilan

El movimiento ocurrió a las 23:05 horas locales y tuvo su epicentro en el mar, al noreste de Taiwán, con una profundidad aproximada de 73 kilómetros. Esta característica influyó en la forma en que el sismo se propagó, permitiendo que fuera percibido en zonas urbanas densamente pobladas sin generar, hasta el momento, daños estructurales confirmados.

Taoyuan Airport, Taiwan High Speed Rail, and Taoyuan Metro all confirmed safe after M7.0 quake! Emergency medical facilities fully operational. Systematic infrastructure checks underway across Taiwan. pic.twitter.com/DkZzWmcrSX — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) December 27, 2025

Yilan es un condado costero con actividad sísmica recurrente y conexión directa con Taipéi, lo que explica la rápida percepción del temblor en la capital. Habitantes reportaron oscilaciones en edificios y evacuaciones preventivas en algunos complejos habitacionales.

¿Por qué Taiwán es una alta zona sísmica?

Taiwán se localiza en el borde occidental del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas tectónicas más activas del planeta. En esta franja convergen varias placas, lo que provoca una alta frecuencia de terremotos en Asia oriental.

La historia sísmica del país incluye eventos de gran impacto humano y material, lo que ha llevado a implementar códigos de construcción más estrictos, sistemas de alerta temprana y simulacros constantes para reducir riesgos ante movimientos telúricos de gran magnitud.

Taiwán vive su segundo sismo relevante en la misma semana

El terremoto del sábado se convirtió en el segundo evento sísmico significativo registrado en Taiwán en la misma semana. Apenas el miércoles previo, las autoridades reportaron un sismo de magnitud 6.0 con epicentro frente a la costa suroriental de la isla.

A 7.0 MAGNITUDE QUAKE ripped off the coast of Yilan, with Level 4 shaking jolting Taipei 😱



Walls rattled. Phones lit up. Seconds felt like forever.



Stay safe, Taiwan - that was a serious reminder of nature’s power. ⚠️🌏#Earthquake #Taiwan #Taipei pic.twitter.com/mrbrBZmsyA — 🦋 Sweta🦋 (@Sweta10t) December 27, 2025

Esta sucesión de movimientos ha reforzado la vigilancia de las autoridades meteorológicas, que mantienen un monitoreo permanente de posibles réplicas y actualizaciones constantes sobre la actividad sísmica reciente.

Sin víctimas reportadas y vigilancia en curso

En las horas posteriores al temblor, no se reportaron víctimas ni daños materiales graves. Tampoco se emitieron alertas por interrupciones críticas de servicios básicos, aunque los protocolos de revisión estructural continúan activos.

Mientras tanto, en redes sociales circularon videos que muestran el movimiento de estructuras en zonas urbanas, evidenciando la fuerza del sismo. Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados por canales oficiales ante posibles réplicas.

