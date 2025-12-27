Tormenta de nieve provoca caos aéreo en Nueva York

La intensa tormenta de nieve conocida como Winter Storm Devin continúa causando serias afectaciones en el noreste de Estados Unidos, justo en uno de los fines de semana con mayor movimiento aéreo de la temporada navideña.

El impacto ha sido particularmente fuerte en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), así como en LaGuardia y Newark.

Desde la noche del viernes 26 de diciembre y durante la mañana de este sábado 27, la tormenta dejó acumulaciones de entre 10 y 25 centímetros de nieve, acompañadas de hielo y baja visibilidad, lo que obligó a suspender y retrasar cientos de operaciones aéreas.

Más de 1,700 vuelos cancelados a nivel nacional

De acuerdo con datos de FlightAware y la Administración Federal de Aviación (FAA), los vuelos con destino a JFK registraron retrasos promedio de hasta dos horas y 40 minutos, mientras que las salidas tuvieron demoras de entre 30 y 40 minutos.

En las últimas 24 horas se contabilizaron más de 500 vuelos cancelados solo en JFK, y más de 1,700 cancelaciones a nivel nacional, además de miles de retrasos.

Los aeropuertos de LaGuardia y Newark también reportaron severas interrupciones, al igual que las terminales de Boston, Filadelfia y Detroit, ampliando el impacto del sistema invernal en toda la región.

La situación ocurre en la antesala del día de mayor afluencia de viajeros de la temporada, con 2.86 millones de pasajeros esperados este domingo, según estimaciones de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).

En tierra, la tormenta también provocó cortes de energía, principalmente en Michigan, donde más de 30 mil hogares y negocios quedaron sin electricidad debido a la acumulación de hielo en árboles y tendido eléctrico.

En Nueva York, las autoridades activaron alertas de viaje y recomendaron evitar desplazamientos no esenciales, ante el riesgo de calles y carreteras resbaladizas.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional indicó que la intensidad de las nevadas comienza a disminuir en algunas zonas, mantiene alertas de tormenta invernal activas para Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Long Island, donde aún podrían registrarse acumulaciones superiores a los 25 centímetros en áreas específicas.

Las autoridades prevén que las afectaciones en el transporte aéreo y terrestre continúen durante las próximas horas, mientras se normalizan gradualmente las operaciones.

