Reino Unido evacúa su personal en Irán por tensión regional

El gobierno del Reino Unido anunció la evacuación de todo su personal en Irán ante el deterioro del panorama de seguridad en la región.

La decisión fue confirmada por el Foreign Office, que indicó que la embajada británica en Teherán continuará operando a distancia.

Dicha medida se produce en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente y de advertencias diplomáticas sobre posibles afectaciones a viajes, movilidad y estabilidad regional.

Embajada operará de forma remota

El ministerio británico de Exteriores explicó que el retiro responde a un “riesgo intensificado de tensión regional” que podría generar interrupciones imprevistas.

Además, reiteró su recomendación de no viajar a Irán bajo ninguna circunstancia.

Las autoridades alertaron especialmente a ciudadanos con doble nacionalidad británico-iraní, quienes, señalaron, enfrentan un alto riesgo de arresto, interrogatorios o detenciones.

También advirtieron que quienes ignoren las recomendaciones podrían perder cobertura de seguro de viaje y que, ante emergencias, la asistencia consular presencial no estará disponible.

Movimiento coordinado de otras potencias

El anuncio británico coincide con medidas similares de otros países. La representación diplomática de China en Irán pidió a sus ciudadanos abandonar el país lo antes posible y ofreció apoyo logístico para su traslado por vía aérea o terrestre.

Por su parte, Estados Unidos, que no cuenta con embajada en territorio iraní, autorizó la salida de personal no esencial desde Israel debido a los riesgos de seguridad vinculados al escenario regional.

Washington también retiró previamente a parte de su personal en Líbano, aunque aclaró que no se han aplicado medidas similares en Irak ni en Kuwait.

