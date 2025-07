Reino Unido colaborará con Jordania para ayuda aérea en Gaza

El Reino Unido, en colaboración con Jordania, planea lanzar ayuda humanitaria por vía aérea sobre la Franja de Gaza y evacuar a niños que necesiten atención médica urgente, según anunció el primer ministro británico, Keir Starmer, este sábado.

Starmer hizo el anuncio tras mantener una conversación con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz -integrantes del grupo E3, en la que subrayaron la necesidad de impulsar un alto el fuego inmediato en la Franja.

The appalling scenes in Gaza are unrelenting.



The UK will pull every lever we have to get food and lifesaving support to Palestinians, and we will evacuate children who need urgent medical assistance.



This humanitarian catastrophe must end. pic.twitter.com/eNg7E5ABme