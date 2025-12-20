Desaparecen documentos de Epstein del sitio del gobierno de EUA

En un giro que ha reavivado las teorías de encubrimiento y la indignación pública, al menos 16 archivos desaparecieron del portal oficial del Departamento de Justicia (DOJ) de EUA, menos de 24 horas después de haber sido publicados. Los documentos, parte de una esperada desclasificación sobre el magnate Jeffrey Epstein, fueron retirados sin previo aviso ni explicación oficial.

La foto de Trump y el rastro borrado

Entre el material eliminado destacan imágenes de pinturas de desnudos y, de manera más notoria, una fotografía que muestra al expresidente Donald Trump junto a Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell. La imagen fue detectada por usuarios el viernes, pero para el sábado ya no estaba disponible.

Este incidente provocó una reacción inmediata en el espectro político. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes cuestionaron la maniobra en redes sociales: “¿Qué más se está encubriendo? Necesitamos transparencia”, sentenciaron.

Una entrega incompleta y censurada

La desaparición de estos archivos es solo la punta del iceberg de una divulgación que ha decepcionado a sobrevivientes y legisladores. A pesar de las decenas de miles de páginas liberadas bajo una nueva ley del Congreso, el contenido ha sido calificado como "insustancial".

Ausencias notables: No hay rastro de las entrevistas del FBI con sobrevivientes ni de los memorandos internos que expliquen por qué en 2008 se le permitió a Epstein un acuerdo de culpabilidad menor por prostitución.

Silencio sobre figuras poderosas: Los registros omiten referencias a figuras vinculadas al magnate, como el príncipe Andrés de Reino Unido.

Censura extrema: Muchos documentos nuevos, incluyendo uno de 119 páginas sobre el gran jurado de Nueva York, están totalmente tachados.

"El sistema nos falla de nuevo"

Aunque el DOJ justificó los retrasos por el proceso de protección de identidad de las víctimas, la falta de un cronograma para futuras entregas ha enfurecido a las víctimas.

Marina Lacerda, quien afirma haber sido abusada por Epstein a los 14 años, expresó el sentir de muchos: “Siento que, una vez más, el sistema de justicia nos está fallando”.

Lo que sí revelan los documentos es la solidez del caso que los fiscales tenían contra Epstein desde 2007. Testimonios inéditos de agentes del FBI describen cómo el magnate pagaba a menores de edad y ofrecía bonos de 200 dólares por reclutar a otras compañeras de secundaria.

Por ahora, el Departamento de Justicia guarda silencio sobre la eliminación de los archivos, mientras la desconfianza pública crece ante lo que parece ser una transparencia a medias sobre una de las redes criminales más oscuras de la élite global.

Con información de AP

Comentarios