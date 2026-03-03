Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
f256b23b76e93b688650670f2fb184104171061e_484cae40fc
Internacional

Grecia despliega cazas y fragatas tras ataque a bases en Chipre

El ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, subrayó que este despliegue de medios aéreos y navales es para fortalecer la defensa de la isla mediterránea

  • 03
  • Marzo
    2026

Después de que este lunes se registraran ataques en contra de una base militar del Reino Unido en Chipre, Grecia reafirmó su apoyo militar hacia la isla.

Este martes Grecia desplegó cazas F-16 y fragatas para mejorar la defensa de la isla mediterránea.

Este despliegue ocurre en paralelo al realizado por Francia, quien envió un portaaviones de propulsión nuclear, mientras que Reino Unido alista el envío de un buque de guerra.

Tras esto, el ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias, subrayó que este despliegue de medios aéreos y navales es para fortalecer la defensa chipriota.

Del mismo modo y durante una rueda de prensa junto a su homólogo chipriota, Vasilis Palmas, el ministro griego aseguró que Grecia "está y estará presente durante toda la crisis" para contribuir por todos los medios posibles a la defensa de Chipre, con el objetivo "de proteger a los residentes y prevenir amenazas o acciones ilegales".

Dendias subrayó que Chipre no participa en operaciones militares contra Irán y subrayó que no es admisible que se tomen como objetivos países que no intervienen en dichas operaciones.

El ataque de este lunes tuvo como objetivo las áreas soberanas del Reino Unido en Chipre, incluidas las instalaciones de las Fuerzas Aéreas británicas en Akrotiri.

Fue el Gobierno de Chipre quien indicó que las naves no tripuladas salieron desde Líbano y de forma oficiosa se atribuyen a la milicia chií libanesa Hezbolá, aliada de Irán.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

embajada_china_iran_698ce583e4
Urge China a sus ciudadanos salir de Irán por tensión
inter_pentagono_d915f47aa6
Pentágono alerta a Trump de una campaña larga en Irán
reunion_iran_estados_unidos_f1ee9c5706
Respalda embajada de EUA en Irak presión de Trump a Irán
publicidad

Últimas Noticias

ordenan_ejercito_entregar_documentos_caso_ayotzinapa_51ad952524
Ordenan a Ejército entregar 853 informes por caso Ayotzinapa
5_AY_2_E3_PQ_2_JG_4_RLKQLLIM_3_FB_6_TU_3c250bd033
Economía informal suma 16.4 millones de empleos
turquia_otran_ataque_iran_1d43aff239
OTAN derriba misil balístico iraní rumbo a Turquía
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×