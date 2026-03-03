Grecia despliega cazas y fragatas tras ataque a bases en Chipre

Después de que este lunes se registraran ataques en contra de una base militar del Reino Unido en Chipre, Grecia reafirmó su apoyo militar hacia la isla.

Este martes Grecia desplegó cazas F-16 y fragatas para mejorar la defensa de la isla mediterránea.

Este despliegue ocurre en paralelo al realizado por Francia, quien envió un portaaviones de propulsión nuclear, mientras que Reino Unido alista el envío de un buque de guerra.

Tras esto, el ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias, subrayó que este despliegue de medios aéreos y navales es para fortalecer la defensa chipriota.

Del mismo modo y durante una rueda de prensa junto a su homólogo chipriota, Vasilis Palmas, el ministro griego aseguró que Grecia "está y estará presente durante toda la crisis" para contribuir por todos los medios posibles a la defensa de Chipre, con el objetivo "de proteger a los residentes y prevenir amenazas o acciones ilegales".

Dendias subrayó que Chipre no participa en operaciones militares contra Irán y subrayó que no es admisible que se tomen como objetivos países que no intervienen en dichas operaciones.

El ataque de este lunes tuvo como objetivo las áreas soberanas del Reino Unido en Chipre, incluidas las instalaciones de las Fuerzas Aéreas británicas en Akrotiri.

Fue el Gobierno de Chipre quien indicó que las naves no tripuladas salieron desde Líbano y de forma oficiosa se atribuyen a la milicia chií libanesa Hezbolá, aliada de Irán.

