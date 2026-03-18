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Internacional

Reporta Nigeria decenas de abatidos tras ataque armado

El vocero del Ejército, Sani Uba, señaló que las tropas lograron anticipar la ofensiva, respondiendo con fuego terrestre y apoyo aéreo,

  • 18
  • Marzo
    2026

Fuerzas del Ejército de Nigeria, con apoyo aéreo, lograron contener un ataque perpetrado por presuntos extremistas islámicos contra una base militar en el noreste del país, donde se reportó la muerte de al menos 80 atacantes.

El enfrentamiento ocurrió en Mallam Fatori, en el estado de Borno, una zona cercana a la frontera con Níger, considerada foco de actividad insurgente.

Utilizan drones y armamento pesado en el ataque

De acuerdo con información oficial, los agresores, presuntamente vinculados a Boko Haram o a la Provincia del Estado Islámico en África Occidental, habrían utilizado drones armados y diverso equipamiento militar para ejecutar el asalto durante la madrugada.

El vocero del Ejército, Sani Uba, señaló que las tropas lograron anticipar la ofensiva, respondiendo con fuego terrestre y apoyo aéreo, lo que permitió neutralizar a decenas de combatientes, incluidos mandos de alto nivel.

Reportan bajas, heridos y aseguramiento de armamento

Las autoridades militares informaron que al menos cuatro soldados resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica.

Tras el enfrentamiento, las fuerzas de seguridad aseguraron un importante arsenal, entre el que destacan fusiles de asalto, lanzacohetes RPG, ametralladoras, municiones, artefactos explosivos improvisados y componentes utilizados en drones armados.

En un reporte previo, el Ejército había estimado en más de 60 el número de atacantes abatidos, cifra que posteriormente fue actualizada.

Escalada de violencia en el noreste del país

Este ataque ocurre días después de una serie de atentados en Maiduguri, capital del estado de Borno, donde al menos 23 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras explosiones atribuidas a grupos insurgentes.

Aunque ningún grupo se ha adjudicado estos hechos, las autoridades señalan como principales sospechosos a integrantes de Boko Haram, organización que mantiene una insurgencia desde 2009 con el objetivo de imponer una interpretación radical de la ley islámica.

Crisis de seguridad y presión internacional

La violencia en la región ha dejado más de 40 mil personas fallecidas, de acuerdo con datos de organismos internacionales, lo que ha generado presión sobre el gobierno nigeriano para reforzar sus estrategias de seguridad.

Ante este panorama, Estados Unidos desplegó recientemente personal militar en el país africano con el fin de brindar asesoría y apoyo en el combate a la insurgencia.


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