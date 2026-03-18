OMS se prepara ante riesgo de catástrofe nuclear en Medio Oriente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se encuentra preparándose ante la posibilidad de una catástrofe nuclear en caso de que se intensifique el conflicto en Oriente Medio, según reportó el medio Politico.

De acuerdo con la información, el organismo de la ONU evalúa las posibles consecuencias derivadas de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones de enriquecimiento de uranio en Irán, lo que ha elevado el nivel de alerta ante un eventual riesgo nuclear en la región.

En este contexto, la OMS explicó que su preparación responde al potencial alcance del conflicto, ya que, aunque no se han reportado ataques directos a instalaciones nucleares en Israel o Emiratos Árabes Unidos, Irán cuenta con misiles capaces de alcanzar dichos objetivos.

“El peor escenario posible es un incidente nuclear, y eso es lo que más nos preocupa. Por mucho que nos preparemos, no hay nada que pueda evitar el daño que se producirá en la región, y a nivel mundial si esto llega a suceder, y las consecuencias durarán décadas”, advirtió Hanan Balkhy, directora regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental.

A la par, se mantiene la preocupación por el potencial arsenal nuclear de Israel, mientras que, en medio del conflicto, algunas figuras de alto nivel han comenzado a especular sobre el posible uso de ojivas nucleares.

Ante este escenario, la OMS ha comenzado a actualizar la capacitación de su personal para responder ante un incidente nuclear, con especial énfasis en los riesgos para la salud pública y las medidas de protección para la población.

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