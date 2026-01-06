Reportan 24 agentes venezolanos muertos tras operativo de EUA

Al menos 24 agentes de seguridad venezolanos murieron durante el operativo militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico, informaron el martes las autoridades.

Las autoridades venezolanas dieron a conocer el número de muertos mientras la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, le respondía al mandatario estadounidense Donald Trump, quien le advirtió esta semana que su destino sería peor que el de su predecesor si no "hace lo correcto" y transforma a Venezuela en un país que se alinee con los intereses de Estados Unidos. Trump ha dicho que su gobierno estará a cargo de “dirigir” la política venezolana y ha presionado para que el país abra sus vastas reservas de petróleo a las empresas estadounidenses.

“En lo personal, quienes me amenacen, lo digo, mi destino… no lo decide sino Dios”, aseguró Rodríguez en un evento ante funcionarios del sector agrícola e industrial.

Horas más tarde, después de un recorrido por una barriada pobre del oeste de Caracas, Rodríguez anunció que ha declarado siete días de luto por las víctimas del ataque estadounidense, a los que catalogó como "mártires caídos en esta agresión sin precedentes en contra del territorio venezolano”. La mandataria encargada no mencionó una cifra total de muertos.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, declaró que "decenas" de funcionarios y civiles murieron durante el ataque del fin de semana en Caracas y que investigarán las muertes de "este crimen de guerra".

Además de los agentes de seguridad venezolanos, el gobierno de Cuba había confirmado previamente la muerte de 32 militares y policías cubanos durante la redada. El gobierno cubano asegura que los fallecidos eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, las dos principales agencias de seguridad del país.

Siete soldados estadounidenses resultaron heridos durante el operativo, según el Pentágono. Cinco ya regresaron a sus actividades y los otros dos siguen en recuperación. Los lesionados sufrieron heridas de bala y lesiones por metralla, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a discutir públicamente el tema.

El ejército publicó en Instagram un tributo en video para los agentes venezolanos fallecidos, en el que se pueden ver los rostros de muchos de ellos sobrepuestos en imágenes a blanco y negro de soldados, aviones estadounidenses sobrevolando Caracas y vehículos blindados destruidos por las explosiones.

Mientras tanto, las calles de Caracas que permanecieron desiertas durante días luego de la captura de Maduro se llenaron brevemente de multitudes que ondeaban banderas venezolanas y bailaban al ritmo de la música en una muestra de apoyo organizada por el Estado.

“Su sangre derramada no clama venganza, sino justicia y fortaleza”, escribió el ejército en una publicación de Instagram. “Reafirma nuestro juramento inquebrantable de no descansar hasta rescatar a nuestro presidente legítimo, desarticular por completo a los grupos terroristas que operan desde el exterior y garantizar que hechos como estos nunca más mancillen nuestro suelo soberano”.

