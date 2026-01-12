Frío no detiene clases en secundaria del sur de Monterrey

A pesar de las temperaturas de un solo dígito registradas en la zona metropolitana de Monterrey, alumnos de la Escuela Secundaria Número 11 “Dr. Jaime Torres Bodet”, ubicada en calles de la colonia Altavista, al sur de la ciudad, acudieron con normalidad a clases la mañana de este lunes.

Lo anterior ocurre luego de que el Gobierno del Estado informara un día antes que no se suspenderían las clases ante el ingreso del Frente Frío Número 27 a Nuevo León.

Las autoridades educativas aclararon que, durante la temporada invernal, únicamente cuando la temperatura sea inferior a los cero grados centígrados, la asistencia de alumnas y alumnos de educación básica quedará a criterio de madres y padres de familia.

Desde temprana hora se pudo observar a los estudiantes arribar al plantel abrigados, algunos incluso portando hasta tres capas de ropa para protegerse del frío, aunque otros acudieron ligeros.

“Vengo con tres capas, me costó levantarme”, compartió Dereck, alumno de la secundaria, mientras ingresaba a la institución.

Aunque la hora oficial de entrada es a las 7:30 horas, los primeros alumnos comenzaron a llegar desde minutos antes de las 7:00 horas. “Sí vine el jueves, pero hubo compañeros que no.

“Espero que hoy sí vengan todos”, comentó Amanda, alumna del plantel, respecto al ausentismo registrado el pasado jueves, cuando se reanudaron las clases tras el periodo vacacional de diciembre.

De acuerdo con los pronósticos, se espera que las bajas temperaturas continúen en la entidad hasta el martes.

