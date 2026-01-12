Dialogan México y EUA para fortalecer seguridad bilateral

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, sostuvieron una llamada telefónica el domingo para revisar y fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Llamada por instrucción de Sheinbaum

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el contacto se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reforzar la colaboración contra el tráfico de armas, fentanilo y redes criminales transnacionales, bajo principios de soberanía, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.

Atendiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), hoy el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada con el secretario de Estado (@StateDept), Marco Rubio (@SecRubio), para dar seguimiento al Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 12, 2026

EUA exige resultados concretos

El Departamento de Estado señaló que la conversación se centró en el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

Rubio subrayó la necesidad de obtener “resultados tangibles” para frenar el flujo de drogas y armas que afectan a ambos países.

Washington reiteró su compromiso en la lucha contra lo que calificó como redes narcoterroristas, al tiempo que pidió mayor efectividad en el combate al tráfico ilícito.

Contexto de tensión por declaraciones de Trump

El diálogo ocurre tras una semana marcada por declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos podría iniciar ataques terrestres contra cárteles y sostuvo que estas organizaciones “controlan México”.

Trump ha vinculado el tráfico de drogas con la muerte de cientos de miles de estadounidenses y ha insistido en endurecer la política antidrogas como prioridad de seguridad nacional.

México rechaza intervención militar

Por su parte, Sheinbaum ha reiterado que no habrá tropas extranjeras en territorio mexicano y que la cooperación con Estados Unidos debe basarse en respeto mutuo.

La mandataria sostuvo que “en México gobierna el pueblo” y advirtió que más violencia no es la solución.

