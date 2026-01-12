Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
llamada_sre_marco_rubio_1274450aa6
Nacional

Dialogan México y EUA para fortalecer seguridad bilateral

México y Estados Unidos acordaron fortalecer la cooperación contra el tráfico de armas y fentanilo, en una llamada entre Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente

  • 12
  • Enero
    2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, sostuvieron una llamada telefónica el domingo para revisar y fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Llamada por instrucción de Sheinbaum

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el contacto se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reforzar la colaboración contra el tráfico de armas, fentanilo y redes criminales transnacionales, bajo principios de soberanía, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.

EUA exige resultados concretos

El Departamento de Estado señaló que la conversación se centró en el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

Rubio subrayó la necesidad de obtener “resultados tangibles” para frenar el flujo de drogas y armas que afectan a ambos países.

Washington reiteró su compromiso en la lucha contra lo que calificó como redes narcoterroristas, al tiempo que pidió mayor efectividad en el combate al tráfico ilícito.

Contexto de tensión por declaraciones de Trump

El diálogo ocurre tras una semana marcada por declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos podría iniciar ataques terrestres contra cárteles y sostuvo que estas organizaciones “controlan México”.

Trump ha vinculado el tráfico de drogas con la muerte de cientos de miles de estadounidenses y ha insistido en endurecer la política antidrogas como prioridad de seguridad nacional.

México rechaza intervención militar

Por su parte, Sheinbaum ha reiterado que no habrá tropas extranjeras en territorio mexicano y que la cooperación con Estados Unidos debe basarse en respeto mutuo.

La mandataria sostuvo que “en México gobierna el pueblo” y advirtió que más violencia no es la solución.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_sheinbaum_trump_0c223bfaad
Llamada entre Sheinbaum y Trump evidencia lazos de EUA-México
Whats_App_Image_2026_01_12_at_11_45_29_PM_c492ae387c
Afirma IP que diálogo es la ruta correcta en relación México-EUA
omar_garcia_harfuch_12_noviembre_640d73eb2b
México descarta vuelos extranjeros y refuerza cooperación con EUA
publicidad

Últimas Noticias

trump_iran_dialogo_c7dbe297b9
Trump rompe diálogo con Irán y respalda protestas
Cae_familia_por_robos_notaria_Monterrey_0a6a7485cb
Caen miembros de una familia por robo a notarías de Monterrey
centro_de_alta_especialidad_salud_bbab132530
Construye Salud Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×