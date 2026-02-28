Reportan ataque con drones en complejo turístico en Dubai

En Dubai presunto dron impactó en la zona de Palm Jumeirah, donde se ubica el reconocido complejo turístico que alberga el hotel Atlantis The Palm.

Videos compartidos en plataformas digitales muestran al inmueble envuelto en llamas tras lo que sería el impacto de un misil iraní o de fragmentos del mismo.

Autoridades locales confirmaron el hecho y reportaron que el incendio ya fue controlado por cuerpos de rescate; además, confirmaron cuatro personas lesionadas que fueron trasladas a hospitales.

🚨 | Se observa un dron suicida iraní impactando cerca del Burj Khalifa en Dubái. pic.twitter.com/Bu3PUSKqG2 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 28, 2026

De acuerdo con la agencia AFP, una explosión sacudió la isla artificial y testigos reportaron una columna de humo visible desde distintos puntos, así como la llegada de ambulancias al lugar.

Residentes y visitantes señalaron haber escuchado fuertes detonaciones y observado humo saliendo de uno de los hoteles del complejo.

Según versiones, el ocurrió mientras Irán realizaba ataques de represalia con misiles y drones contra bases estadounidenses y otros objetivos regionales.

La ofensiva iraní se produce tras bombardeos efectuados por Estados Unidos e Israel contra instalaciones en territorio iraní el sábado por la mañana.

El gobierno local exhortó a sus ciudadanos a conservar la calma y abstenerse de difundir videos o imagenes.

