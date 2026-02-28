Podcast
Reportan ataque con drones en complejo turístico en Dubai

Videos muestran incendio cerca de Atlantis The Palm tras presunto dron; autoridades no confirman origen ni daños mientras crece la tensión regional

  • 28
  • Febrero
    2026

En Dubai presunto dron impactó en la zona de Palm Jumeirah, donde se ubica el reconocido complejo turístico que alberga el hotel Atlantis The Palm. 

Videos compartidos en plataformas digitales muestran al inmueble envuelto en llamas tras lo que sería el impacto de un misil iraní o de fragmentos del mismo.

Autoridades locales confirmaron el hecho y reportaron que el incendio ya fue controlado por cuerpos de rescate; además, confirmaron cuatro personas lesionadas que fueron trasladas a hospitales.

De acuerdo con la agencia AFP, una explosión sacudió la isla artificial y testigos reportaron una columna de humo visible desde distintos puntos, así como la llegada de ambulancias al lugar.

Residentes y visitantes señalaron haber escuchado fuertes detonaciones y observado humo saliendo de uno de los hoteles del complejo. 

Según versiones, el ocurrió mientras Irán realizaba ataques de represalia con misiles y drones contra bases estadounidenses y otros objetivos regionales.

La ofensiva iraní se produce tras bombardeos efectuados por Estados Unidos e Israel contra instalaciones en territorio iraní el sábado por la mañana.

El gobierno local exhortó a sus ciudadanos a conservar la calma y abstenerse de difundir videos o imagenes.


