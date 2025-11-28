Cerrar X
Internacional

Reportan llamada entre Trump y Maduro para pactar reunión

The New York Times reportó que Donald Trump y Nicolás Maduro sostuvieron una llamada para explorar una posible reunión en EUA, pese al aumento de tensiones

  • 28
  • Noviembre
    2025

El presidente estadounidense Donald Trump habló por teléfono con Nicolás Maduro la semana pasada para evaluar una posible reunión en Estados Unidos, según informó The New York Times.

El diario, citando fuentes anónimas, señaló que en la llamada también participó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Aunque la conversación abrió la puerta a un eventual encuentro entre ambos mandatarios, el medio detalló que no se alcanzaron planes formales.

Tampoco se conoció el contenido completo de la charla, ya que ninguna de las dos administraciones ha confirmado ni negado públicamente el contacto.

La llamada ocurrió en medio de nuevas acusaciones

El reporte indica que la comunicación se realizó días antes de que Estados Unidos designara como grupo terrorista al llamado Cartel de los Soles, supuestamente vinculado al Gobierno venezolano, por su parte Caracas respondió afirmando que se trata de un invento de Washington.

Cabe mencionar que dicha noticia se difunde un día después de que Trump anunciara que las Fuerzas Armadas comenzarán “muy pronto” detenidos por tierra contra “narcotraficantes de Venezuela”.

El presidente dijo que ya han bombardeado más de 20 lanchas y que más de 80 personas han muerto en esas operaciones.

Además, Trump afirmó que estaría dispuesto a hablar con Maduro “para salvar vidas”, mientras que en Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab calificó esa posibilidad como “bienvenida”.

En meses recientes, medios estadounidenses reportaron supuestos intentos de Caracas por negociar con Washington.

Versiones indican que Venezuela ofreció abrir su sector petrolero y aurífero a compañías estadounidenses e incluso plantear un gobierno de transición sin Maduro.

 


