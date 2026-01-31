Podcast
Internacional

Asegura Trump que Cuba buscará trato para terminar bloqueo

Trump subrayó que la vulnerabilidad actual de Cuba se debe a la caída de sus aliados estratégicos en la comercialización de petróleo

  • 31
  • Enero
    2026

En un nuevo capítulo de la ofensiva económica contra el gobierno de La Habana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Cuba se verá obligada a negociar un "trato" con Washington. El mandatario confió en que, ante la asfixia energética provocada por sus recientes políticas, la isla "volverá a ser libre".

Las declaraciones se dieron durante un encuentro con la prensa a bordo del avión presidencial, luego de que Trump firmara el pasado jueves una orden ejecutiva que impone aranceles punitivos a cualquier nación que suministre petróleo a Cuba.

Respuesta a las advertencias de México

Al ser cuestionado sobre las preocupaciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien advirtió que el corte de suministros podría desencadenar una crisis humanitaria, Trump rechazó tal escenario.

"No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un trato", aseguró el republicano. Además, Trump calificó a la mandataria mexicana como "muy buena", asegurando que ella accedió a su petición de detener los envíos de crudo mexicano a la isla.

donald trump groenlandia.jpg

No obstante, el Gobierno de México ha matizado esta postura, señalando que buscarán "distintas alternativas" para seguir apoyando al pueblo cubano ante lo que La Habana ha calificado como una medida "fascista".

El fin del subsidio energético

Trump subrayó que la vulnerabilidad actual de Cuba se debe a la caída de sus aliados estratégicos. Según el mandatario, la isla dependía del petróleo de Venezuela, un flujo que se detuvo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

"Cuba está en una situación muy mala. Vivían del dinero y del petróleo de Venezuela, pero nada de esto está llegando", sentenció el mandatario.

Con esta nueva orden ejecutiva, la administración Trump busca utilizar la presión energética como palanca definitiva para forzar un cambio político en la isla, mientras la comunidad internacional observa con cautela el impacto que estas sanciones tendrán en la población civil cubana.


