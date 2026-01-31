Podcast
Internacional

Festival en Luisiana termina en tragedia por tiroteo

El ataque ocurrió en plena celebración del Mardi Gras, uno de los eventos más concurridos y esperados por la comunidad local

Lo que debía ser una jornada de festividad y tradición se transformó en caos este sábado 31 de enero. Un tiroteo registrado en las inmediaciones del juzgado de la parroquia East Feliciana interrumpió abruptamente el desfile de Mardi Gras en la localidad de Clinton, Luisiana, Estados Unidos, dejando un saldo de al menos seis personas heridas.

El ataque ocurrió en plena celebración, uno de los eventos más concurridos y esperados por la comunidad local.

Según los primeros reportes obtenidos por el medio local WBRZ, la situación es alarmante, pues entre las víctimas se encuentra un niño de seis años que actualmente se reporta en estado crítico; mientras que un adulto permanece hospitalizado con heridas de gravedad.

Testigos en el lugar describieron escenas de terror mientras las familias disfrutaban del paso de las carrozas.

"El desfile se estaba llevando a cabo cuando se escucharon los disparos y todos empezaron a correr", relató un residente de la zona, quien añadió con consternación que este tipo de violencia "no sucede a menudo en esta zona".

Tras las detonaciones, las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo en el área del juzgado y sus alrededores para asegurar el perímetro y brindar asistencia médica a los afectados.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detenciones ni el posible móvil del ataque. La investigación continúa abierta para identificar a los responsables de este acto que ha consternado al estado de Luisiana en pleno inicio de las festividades de carnaval.


