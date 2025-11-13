Rescatan a caimán en Boston tras causar revuelo en redes sociales
El animal estaba en peligro debido a las bajas temperaturas que eran de 32°C, mientras que los ejemplares similares prefieren temperaturas superiores a los 27°C
- 13
-
Noviembre
2025
Un pequeño caimán avistado a lo largo del río Charles en Boston fue rescatado por expertos luego de causar sensación en las redes sociales.
El pequeño caimán, avistado a lo largo del río Charles en Boston, fue rescatado y puesto a salvo, informaron el jueves las autoridades de vida silvestre en Massachusetts.
El cocodrilo de aproximadamente 30 centímetros de largo sorprendió a la gente y se convirtió en una estrella instantánea en las redes sociales. Pero el animal no es nativo de Massachusetts y no podría sobrevivir al duro invierno de Nueva Inglaterra, por lo que la búsqueda del caimán extraviado comenzó.
El animal estaba en peligro debido a las bajas temperaturas que eran de 32° centígrados el jueves. Los caimanes prefieren temperaturas superiores a 27° porque son de sangre fría.
Añadió que la aparición del caimán aún está siendo investigada, pero agregó que lo más probable es que fuera una mascota que escapó o fue liberada intencionalmente.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas