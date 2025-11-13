Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T151129_628_2535019c30
Internacional

Rescatan a caimán en Boston tras causar revuelo en redes sociales

El animal estaba en peligro debido a las bajas temperaturas que eran de 32°C, mientras que los ejemplares similares prefieren temperaturas superiores a los 27°C

  • 13
  • Noviembre
    2025

Un pequeño caimán avistado a lo largo del río Charles en Boston fue rescatado por expertos luego de causar sensación en las redes sociales.

El pequeño caimán, avistado a lo largo del río Charles en Boston, fue rescatado y puesto a salvo, informaron el jueves las autoridades de vida silvestre en Massachusetts.

El cocodrilo de aproximadamente 30 centímetros de largo sorprendió a la gente y se convirtió en una estrella instantánea en las redes sociales. Pero el animal no es nativo de Massachusetts y no podría sobrevivir al duro invierno de Nueva Inglaterra, por lo que la búsqueda del caimán extraviado comenzó.

El animal estaba en peligro debido a las bajas temperaturas que eran de 32° centígrados el jueves. Los caimanes prefieren temperaturas superiores a 27° porque son de sangre fría. 

Añadió que la aparición del caimán aún está siendo investigada, pero agregó que lo más probable es que fuera una mascota que escapó o fue liberada intencionalmente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_13_at_10_46_28_PM_f64c5dc3a3
Salvan a cinco gatos y un perro de morir en incendio en Monterrey
Whats_App_Image_2025_11_13_at_4_40_40_PM_040abf9c4f
Exigen reanudar clases tras agresión a director y maestra
EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T115005_517_8541a775ff
Cristina Fernández afirma que testigo fue torturado en detención
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_13_at_11_27_29_PM_c95ff11979
México ‘se la juega’ y destaca en industria de videojuegos
Whats_App_Image_2025_11_13_at_9_28_04_PM_4b0dafc9e4
Cada hora en México se detectan 15 nuevos casos de diabetes
Whats_App_Image_2025_11_13_at_11_31_09_PM_cde0d3be8e
Mercados viven un 'jueves negro' por incertidumbre en EUA
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×