Rescatan a caimán en Boston tras causar revuelo en redes sociales

Un pequeño caimán avistado a lo largo del río Charles en Boston fue rescatado por expertos luego de causar sensación en las redes sociales.

El pequeño caimán, avistado a lo largo del río Charles en Boston, fue rescatado y puesto a salvo, informaron el jueves las autoridades de vida silvestre en Massachusetts.

El cocodrilo de aproximadamente 30 centímetros de largo sorprendió a la gente y se convirtió en una estrella instantánea en las redes sociales. Pero el animal no es nativo de Massachusetts y no podría sobrevivir al duro invierno de Nueva Inglaterra, por lo que la búsqueda del caimán extraviado comenzó.

El animal estaba en peligro debido a las bajas temperaturas que eran de 32° centígrados el jueves. Los caimanes prefieren temperaturas superiores a 27° porque son de sangre fría.

Añadió que la aparición del caimán aún está siendo investigada, pero agregó que lo más probable es que fuera una mascota que escapó o fue liberada intencionalmente.

