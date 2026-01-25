Al menos 11 personas asesinadas en campo de futbol en Guanajuato

Un ataque armado registrado la tarde del domingo 25 de enero en un campo de futbol amateur de la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de 11 personas sin vida y al menos 12 más lesionadas, de acuerdo con información confirmada por autoridades municipales y estatales.

Violencia durante partido de futbol en Salamanca

Los hechos ocurrieron mientras se desarrollaba un partido de futbol y una convivencia familiar en los conocidos como Campos de las Cabañas. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados arribaron al sitio a bordo de varias camionetas y, tras descender de los vehículos, abrieron fuego contra las personas presentes, entre ellas jugadores, espectadores y familias que se encontraban en el lugar.

Testigos señalaron que el ataque se extendió por varios minutos y que las detonaciones se escucharon en comunidades cercanas. En el área fueron localizados numerosos casquillos percutidos, lo que reflejó la intensidad del hecho y generó pánico entre quienes intentaron resguardarse.

Saldo oficial de personas fallecidas y heridas

El Gobierno Municipal de Salamanca confirmó que 10 personas perdieron la vida en el lugar, mientras que una más falleció posteriormente cuando recibía atención médica en un hospital de la región. Además, se reportó que al menos 12 personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego y fueron trasladadas a distintos centros médicos.

Entre las personas heridas se encuentran mujeres y al menos un menor de edad, algunos de ellos en condición delicada, según los primeros informes médicos.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas mientras continúan las diligencias legales.

Operativo de seguridad y respuesta de autoridades

Tras los reportes al número de emergencias, al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, así como efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes acordonaron el área y facilitaron las labores de atención a las víctimas.

Los agresores huyeron del lugar antes del arribo de las corporaciones y hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho. Las autoridades implementaron operativos de vigilancia y búsqueda en distintas zonas del municipio.

Investigación de la Fiscalía de Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido, recabar testimonios y analizar los indicios balísticos localizados en el campo deportivo. Peritos y agentes ministeriales continúan con las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del ataque.

El presidente municipal de Salamanca Cesar Prieto emitió un comunicado desde sus redes sociales donde menciona los hechos violentos ocurridos dentro del campo de futbol y lamentó las acciones violentas que sucedieron durante la tarde del domingo.

Contexto de inseguridad en Guanajuato

El ataque registrado en Salamanca se suma a una serie de hechos de violencia en espacios públicos de Guanajuato, entidad que en los últimos años ha enfrentado altos índices de homicidios relacionados con la disputa entre grupos delictivos y otras actividades criminales.

Autoridades locales reiteraron su condena a la agresión y expresaron su solidaridad con las familias afectadas, además de señalar que se mantendrán acciones coordinadas de seguridad para reforzar la vigilancia en zonas consideradas prioritarias.

Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos días las autoridades brinden información adicional conforme avancen las indagatorias.

