Muere Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio, a los 57 años

El mundo del doblaje y la televisión infantil está de luto tras la muerte del actor y comediante Gabriel Garzón, a los 57 años, recordado por ser la voz en español del emblemático personaje Topo Gigio.

La noticia fue confirmada este domingo por amigos y colegas del medio artístico. El comediante Jorge Falcón lamentó su fallecimiento con un mensaje en redes sociales, en el que lo despidió como un gran amigo y artista.

De acuerdo con Falcón, Garzón se encontraba hospitalizado en el Hospital Juárez de México y semanas atrás se había solicitado apoyo para donadores de sangre. Hasta el momento, no se han revelado las causas oficiales de su muerte.

La actriz Dacia Arcaraz también expresó su pesar y destacó su calidad humana y talento, describiéndolo como un hombre carismático y entrañable.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano nació el 27 de noviembre de 1968 y comenzó su carrera desde niño en el programa Una Sonrisa con Cepillín. A lo largo de su trayectoria se desempeñó como actor de doblaje, titiritero, comediante y productor.

Fue ampliamente reconocido por dar voz a Topo Gigio desde 1994, primero en Argentina y posteriormente en México, donde el personaje retomó fuerza a partir de 2006. Su legado marcó a varias generaciones del público infantil.

En 2016, Garzón sufrió un grave accidente laboral que derivó en la amputación de una extremidad; aun así, continuó activo en el medio artístico hasta sus últimos años.

Comentarios