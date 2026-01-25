SURMAC impulsará alternativas eléctricas para construcciones

Ante la falta de infraestructura para la transmisión de energía eléctrica en Nuevo León, la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey A.C. (SURMAC) acordó impulsar alternativas que garanticen el crecimiento urbano, industrial y habitacional del estado.

Durante la Sesión Ordinaria General No. 271, el secretario del Clúster Energético, Dr. Jorge Arrambide Montemayor, expuso que aunque Nuevo León produce suficiente energía —incluso con capacidad de exportación—, la ausencia de nuevas líneas de transmisión pone en riesgo el desarrollo.

Señaló que el crecimiento casi nulo de la infraestructura eléctrica ha provocado pérdidas de hasta 12% de la producción anual, encareciendo el costo de la energía, por lo que propuso opciones como el autoconsumo y el almacenamiento de energía para nuevos desarrollos.

Por su parte, la presidenta de SURMAC, Pricila Dávila, subrayó la necesidad de acciones preventivas y ofreció el respaldo de la organización para difundir esquemas como la venta de energía a terceros, el almacenamiento eléctrico en horarios de alto costo y la energía distribuida con fuentes limpias, viables bajo la nueva política federal.

SURMAC buscará establecer una sinergia con el Clúster Energético para socializar estas alternativas y fomentar el desarrollo de nueva infraestructura energética en el país

Comentarios