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Taylor Swift y Travis Kelce alistarían su boda en NY para julio

La cantante y el jugador de la NFL estarían alistando los detalles para su boda, la cual tendría como fecha el próximo 3 de julio

  • 21
  • Mayo
    2026

Los últimos días, Taylor Swift ha acaparado la atención de los neoyorquinos, pero no precisamente por su carrera musical, sino por su boda con el jugador de la NFL, Travis Kelce, pues ha trascendido que su día especial será el próximo 3 de julio en dicha ciudad.

Además, de acuerdo con el New York Post, la cantante también participará en un acto el próximo 11 de junio en Nueva York, en el Salón de la Fama de los Compositores, donde interpretará un tema, aunque no está previsto que conviva con otros homenajeados durante el cóctel previo a la premiación.

Para este evento, la artista tiene contemplado asistir acompañada de su familia.

Reconocerán a figuras de la música

Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva del Salón de la Fama, Linda Moran, señaló que ha trabajado intensamente en la organización de la ceremonia junto al presidente del consejo, Nile Rodgers.

En la premiación también serán reconocidos artistas como Alanis Morissette, Kenny Loggins, así como Gene Simmons y Paul Stanley, integrantes de la banda Kiss.

Invitaciones bajo estricta confidencialidad

Respecto a la boda, “Tay Tay” ya habría comenzado a contactar a sus invitados para informarles sobre la fecha del enlace; sin embargo, el lugar aún se mantiene en secreto para evitar filtraciones, según información difundida por TMZ.

Las invitaciones incluirían estrictos acuerdos de confidencialidad y marcarían la culminación del compromiso que la pareja anunció en Instagram en agosto de 2025, durante la gira internacional de la cantante.

La lista de invitados contemplaría entre 150 y 200 personas, incluyendo familiares, amigos, músicos y figuras del deporte.

Entre los nombres que trascendieron destacan Selena Gomez, Zoë Kravitz, Gigi Hadid, además del mariscal de campo Patrick Mahomes y el entrenador Andy Reid, de los Kansas City Chiefs, equipo donde milita Kelce.

La boda coincidiría con eventos internacionales

En semanas recientes, Taylor Swift ha sido vista constantemente en Nueva York acompañada de sus padres y hermanos, situación que ha incrementado las especulaciones sobre la ceremonia en la ciudad.

El enlace coincidiría además con importantes eventos internacionales, como la Copa Mundial de la FIFA y la celebración Sail4th 250, organizada con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.


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