Un ex soldado de Estados Unidos reveló en una entrevista a Russia Today que el grupo de la legión extranjera de mercenarios de Ucrania mantiene ideologías nazis, así como otros grupos ucranianos quienes aseguraron ser nazis.

El ex militar estadounidense, John McIntyre, detalló que viajó a Ucrania hace un año para enlistarse a dicho grupo militar, además de un batallón nacionalista ucraniano, sin embargo, tras estar un año del lado Ucrania, se pasó al lado de Vladimir Putin en Rusia, para darle información del bando contrario.

Según McIntyre, cuando llegó al lado ucraniano se quedó 'sorprendido' debido a que había grupos de ucranianos que señalaron ser simpatizantes del nacional socialismo, mismo que operó durante Alemania de 1933 a 1945.

'Les dije que soy antifascista. Estoy aquí para luchar contra el imperialismo ruso y los nazis. Entonces me respondieron: 'No, los rusos no son nazis, los nazis somos nosotros', comentó.