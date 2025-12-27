Podcast
Internacional

Maduro rechaza la guerra y llama al diálogo en América

Nicolás Maduro afirmó que el futuro del continente no puede basarse en amenazas militares y reiteró su llamado al diálogo con Estados Unidos

  • 27
  • Diciembre
    2025

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el futuro de América no puede estar marcado por la guerra ni por la amenaza militar, en un contexto de creciente tensión tras el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, acción que Caracas considera una provocación para propiciar un cambio de régimen.

“El futuro de nuestro hemisferio no puede ser ni la guerra, ni la amenaza militar, ni el colonialismo”, declaró el mandatario venezolano durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Crítica al intervencionismo

Durante su mensaje, Maduro rechazó lo que calificó como prácticas de colonialismo y vasallaje, al asegurar que América Latina dejó atrás la subordinación a los poderes imperiales.

“El tiempo del colonialismo y del esclavismo quedó muy lejos atrás”, sostuvo, al tiempo que llamó a los pueblos del continente a defender su soberanía.

2d1613e5da019c8b8f64b094a5239b24bf695509w.jpg

Las declaraciones se dieron en el marco de un encuentro con integrantes de la Brigada Internacional Cuba-Venezuela, donde el presidente destacó la alianza entre ambos países y aseguró que representan “la base más sólida de la reunificación de toda América Latina y el Caribe”.

En ese sentido, afirmó que la solidaridad es el valor central que une a ambas naciones y el camino para la construcción de un nuevo continente.

Llamado al diálogo con Washington

Maduro reiteró su disposición a dialogar con Estados Unidos, siempre que sea “sobre la base del respeto” y con el objetivo de superar lo que denominó proyectos fallidos de más de dos décadas.

2025-12-22T233952Z_430339601_RC2YLIAKWTSE_RTRMADP_3_USA-TRUMP-OFFSHORE-WIND-EQUINOR-1024x681.jpg

Desde el inicio del despliegue militar estadounidense en el Caribe, en agosto pasado, el mandatario venezolano ha insistido en la vía diplomática e incluso reveló que sostuvo una llamada telefónica reciente con el presidente Donald Trump, la cual calificó como cordial y respetuosa.

Denuncia de presión externa

En actividades previas, el jefe de Estado acusó a sectores de poder en Estados Unidos de fabricar una “realidad virtual” para justificar presiones contra Venezuela y advirtió sobre una supuesta “guerra psicológica” destinada a alterar la estabilidad del país.

EH UNA FOTO - 2025-12-27T100805.911.jpg

Mientras persiste la tensión en la región, Maduro aseguró que su gobierno seguirá apostando por la solidaridad, la unión y el diálogo como ejes de su política exterior.


