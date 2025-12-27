Choque múltiple por nieve en Japón deja dos muertos y heridos

Ante la caída de nieve registrada en Japón, al menos dos personas perdieron la vida y 26 más resultaron lesionadas tras participar en un choque múltiple sobre la autopista Kan-etsu.

Este impactante accidente involucró a 67 vehículos, luego de que dos camiones protagonizaran un primer choque que bloqueó ambos sentidos de la carretera, a 160 kilómetros al noreste de Tokio.

Ante esto, los conductores no se percataron a tiempo de lo sucedido, por lo que fueron impactándose contra las unidades ya siniestradas.

Estos choques provocaron que se originara un estallido y posterior incendio, el cual abarcó a más de 20 vehículos.

Identifican a una de las dos víctimas del choque múltiple

Una de las víctimas mortales de este siniestro fue identificada como una mujer de la tercera edad, quien perdió la vida dentro de su automóvil. La otra persona fallecida aún no ha sido identificada.

Cinco de las 26 personas que resultaron lesionadas se encuentran en estado grave.

Las llamas fueron controladas después de siete horas, según autoridades. Estas últimas serán las responsables de la investigación policial, así como la limpieza de los restos de los vehículos.

