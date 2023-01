Revelan vídeo de golpiza de policía de EUA a Tyre Nichols

Las autoridades de Memphis difundieron el viernes imágenes de video de la violenta paliza propinada por cinco policías a Tyre Nichols, en la que los agentes sujetaron al automovilista y lo golpearon repetidamente mientras este gritaba llamando a su madre.

Este viernes, las autoridades de Memphis, Estados Unidos, revelaron un video de la brutal paliza que le propiciaron cinco policías al ciudadano Tyre Nichols, un ciudadano que transitaba tranquilamente en su vehículo, cuando fue interrumpido por las autoridades.

El video está repleto de momentos violentos en los que se ve a los agentes, que también son de raza negra, persiguiendo y golpeando a Nichols, y dejándolo en el pavimento apoyado contra una patrulla mientras chocan los puños y celebran sus acciones.

So far #TyreNichols appears to be another self-entitled George Floyd lawbreaker violently resisting lawful arrest over & over after a stop for reckless driving. He broke a #Memphis officer’s glasses, pushed, swung, kicked & ran after pepper spray & tazer shot. Tyre is to blame. pic.twitter.com/4mKVOSzG9a

El video salió a la luz un día después de que los agentes fueran acusados de homicidio por la muerte de Nichols. Las escalofriantes imágenes de la muerte de otro hombre negro a manos de la policía reavivaron los interrogantes sobre la persistencia de los encuentros mortales con las fuerzas del orden, incluso después de reiterados exhortos a favor de un cambio.

Tras la difusión del video, algunos manifestantes se congregaron en diversas ciudades, entre ellas Memphis, donde decenas de personas bloquearon el puente de la carretera interestatal 55, que cruza el río Mississippi en dirección a Arkansas. En Washington, decenas de manifestantes se congregaron en el parque Lafayette, frente a la Casa Blanca y cerca de la plaza Black Lives Matter.

Las imágenes muestran a la policía golpeando salvajemente al trabajador de FedEx, de 29 años, durante tres minutos, mientras le gritaban obscenidades durante todo el ataque. El equipo jurídico de la familia Nichols ha comparado la agresión con la infame paliza que la policía propinó en 1991 a Rodney King en Los Ángeles.

Después de que uno de los agentes saca bruscamente a Nichols de su automóvil, se le oye decir a éste: 'Yo no he hecho nada', mientras el grupo de agentes comienza a forcejear con él para tirarlo al suelo.

Entonces se puede ver a Nichols corriendo mientras un agente le dispara con la pistola eléctrica. Los agentes empiezan entonces a perseguir a Nichols.

Los policías en el lugar llaman a otros agentes y tras una búsqueda Nichols es detenido en otro lugar. Los agentes lo golpean con una porra y le propinan patadas y puñetazos.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a tres agentes rodeando a Nichols mientras yace en la calle entre automóviles de policía, con un cuarto agente cerca.

Dos agentes sujetan a Nichols contra el suelo y un tercero parece propinarle una patada en la cabeza. Nichols cae el pavimento con los tres agentes rodeándole. El mismo agente le da otra patada.

En otro momento, los agentes parecen levantar a Nichols, que se tambalea como un muñeco y apenas puede mantenerse en pie.

Un agente le da un puñetazo en la cara, mientras otro lo amenaza con la porra. Nichols se tambalea y se da la vuelta, todavía sujetado por dos agentes. El agente que le dio el puñetazo se acerca a Nichols por delante y le da tres puñetazos más. Nichols se desploma.

Pasan más de 20 minutos desde que Nichols es golpeado y cae al pavimento para que se le preste algún tipo de atención médica, a pesar de que dos elementos del cuerpo de bomberos llegaron al lugar con equipo médico en menos de 10 minutos.

El video plantea interrogantes sobre el papel y la posible culpabilidad de los demás agentes presentes en el lugar de los hechos, además de los cinco acusados.

La directora de la policía de Memphis, Cerelyn Davis, describió las acciones de los agentes como 'atroces, imprudentes e inhumanas', y afirmó que su departamento no ha podido probar la acusación de conducción temeraria que motivó la detención.

Los agentes enfrentan cargos de homicidio en segundo grado, agresión con agravantes, secuestro con agravantes, faltas éticas y opresión.

El homicidio en segundo grado se castiga con penas de 15 a 60 años de prisión según la ley de Tennessee.

The vicious, unjustified beating of Tyre Nichols and his ultimate death at the hands of five Memphis police officers is just the latest, painful reminder of how far America still has to go in fixing how we police our streets. pic.twitter.com/ITmrNNJhiT