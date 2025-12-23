Invitará Trump a Kazajistán y Uzbekistán a cumbre del G20 de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que extenderá invitaciones a Kazajistán y Uzbekistán para participar en la cumbre del Grupo de los 20 (G20) de 2026, que se realizará en su club de golf en Doral, Florida, cerca de Miami.

El anuncio se dio tras conversaciones telefónicas con los mandatarios de ambas naciones centroasiáticas.

Llamadas con líderes de Asia Central

Trump detalló que sostuvo diálogos por separado con el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, y con el presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev.

Aunque ninguno de los dos países es miembro permanente del G20, el país anfitrión tiene la facultad de invitar a otras naciones a la reunión.

“La relación con ambos países es espectacular”, escribió el mandatario estadounidense en redes sociales, donde también confirmó que las invitaciones formarán parte de la agenda de la próxima cumbre.

Donald J. Trump Truth Social 12.23.25 09:45 AM EST pic.twitter.com/peE9sDlUSd — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 23, 2025

Interés estratégico de Washington

Cabe señalar que la decisión se enmarca en un renovado interés de la administración Trump por Asia Central, una región clave por sus vastas reservas de minerales críticos y por concentrar cerca de la mitad de la producción mundial de uranio.

Estos recursos son considerados estratégicos para industrias de alta tecnología, desde teléfonos inteligentes hasta vehículos eléctricos y aeronaves militares.

Durante años, gran parte de estas exportaciones ha estado orientada a China y Rusia, un escenario que Estados Unidos busca equilibrar mediante un mayor acercamiento diplomático y comercial.

Antecedentes recientes

El mes pasado, los presidentes de Kazajistán y Uzbekistán visitaron Washington junto con los líderes de Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, donde sostuvieron encuentros con Trump.

En esa visita, Tokayev anunció que Kazajistán se sumará a los Acuerdos de Abraham, iniciativa impulsada por Trump para fortalecer vínculos entre Israel y países de mayoría musulmana.

Tensiones con otros países

En contraste, Trump confirmó que Sudáfrica no será invitada al G20 de 2026 y que se suspenderán pagos y subsidios a ese país, tras acusaciones de trato indebido a un representante estadounidense.

Comentarios