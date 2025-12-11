Revista Time nombra a creadores de la IA como 'Persona del Año

La revista Time anunció este jueves que su Personaje del Año son los “arquitectos de la inteligencia artificial”, un reconocimiento dirigido a quienes lideran el desarrollo de esta tecnología que está redefiniendo la vida moderna.

Entre los seleccionados aparecen figuras clave como Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (xAI). Según la publicación, estos empresarios han asumido un papel central en la evolución de la IA, influyendo directamente en la forma en que se gestiona la información, se aborda la crisis climática y se transforman múltiples sectores productivos.

Time señaló que su trabajo ha tenido efectos que van más allá del terreno tecnológico: ha modificado decisiones de Estado, ha reconfigurado tensiones internacionales y ha acelerado la llegada de sistemas autónomos y robots al uso cotidiano. La revista describe a la IA como una herramienta decisiva en la competencia global, comparable —en impacto estratégico— a la aparición de las armas nucleares.

La portada dedicada al anuncio muestra a ocho líderes del sector de la IA sentados sobre una viga suspendida, una ilustración inspirada en la famosa fotografía de 1932 que retrata a obreros descansando durante la construcción de un rascacielos en Nueva York.

Desde 1927, este reconocimiento se otorga a personas o grupos con influencia notable en el escenario mundial, sin importar que su popularidad sea positiva o negativa. A lo largo de su historia, la lista ha incluido desde figuras controvertidas como Adolf Hitler (1938) hasta íconos culturales contemporáneos como Taylor Swift (2023) o líderes políticos como Donald Trump (2024).

Ganadores de TIME — 2000 a 2025

2000 — George W. Bush.

2001 — Rudy Giuliani.

2002 — The Whistleblowers (Cynthia Cooper, Coleen Rowley, Sherron Watkins).

2003 — The American Soldier (el soldado estadounidense).

2004 — George W. Bush.

2005 — Bono; Bill y Melinda Gates (representando a filántropos / activismo global).

2006 — You (los creadores de contenido/User-generated content).

2007 — Vladimir Putin.

2008 — Barack Obama.

2009 — Ben Bernanke.

2010 — Mark Zuckerberg.

2011 — The Protester (movimientos de protesta globales — Primavera Árabe, Occupy, etc.).

2012 — Barack Obama.

2013 — Papa Francisco.

2014 — Ebola fighters (los trabajadores que combatieron el brote de Ébola).

2015 — Angela Merkel.

2016 — Donald Trump.

2017 — The Silence Breakers (las denunciantes del acoso sexual / #MeToo).

2018 — The Guardians (periodistas y defensores de la verdad).

2019 — Greta Thunberg.

2020 — Joe Biden & Kamala Harris (pareja presidente/vicepresidente electa).

2021 — Elon Musk.

2022 — Volodímir Zelensky / The Spirit of Ukraine.

2023 — Taylor Swift.

2024 — Donald Trump (segunda vez).

2025 — Los Arquitectos de la IA (los líderes/creadores detrás del reciente avance de la inteligencia artificial).

Algunas figuras destacadas previas a 2000

Albert Einstein — elegido “Person of the Century” por TIME (edición de fin de siglo).

Winston Churchill — Man/Person of the Year (1940 y 1949).

Mahatma Gandhi — 1930.

Franklin D. Roosevelt — varias veces (por ejemplo 1932, 1934, 1941).

Martin Luther King Jr. — 1963.

Adolfo Hitler. — 1938.

