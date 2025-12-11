Maduro acusa a EUA de querer “robar” el petróleo venezolano

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que Estados Unidos busca “robarse” el petróleo venezolano, tras la interceptación y confiscación de un buque cargado con crudo cerca de las aguas del país suramericano por parte de la Administración de Donald Trump.

Maduro aseguró en un acto en Caracas, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), que a Estados Unidos se le ha “caído la máscara” y que la incautación demuestra su intención de apoderarse de los recursos naturales de Venezuela. “Venezuela va a defender su soberanía… la victoria nos pertenece hoy, mañana y por siempre”, dijo el mandatario.

El presidente denunció además que los tripulantes del buque interceptado están “desaparecidos” y anunció que Caracas denunciará el caso ante instancias internacionales para “asegurar” todas sus naves y garantizar el libre comercio del petróleo venezolano. Maduro afirmó que el petrolero transportaba 1,900,000 barriles de petróleo que ya habían sido pagados, sin especificar por quién.

El buque, identificado como Skipper y navegando bajo falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense debido a sus vínculos previos con contrabando de petróleo iraní, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano, según The New York Times. La Casa Blanca informó que el Skipper será dirigido a un puerto de Estados Unidos para que el crudo sea requisado, y que un equipo de investigación está interrogando a la tripulación mientras avanza el proceso legal de decomiso.

A pesar de la tensión, Maduro aseguró que el destino de ambos países debería ser el respeto, la amistad y la cooperación, y pidió a los ciudadanos estadounidenses “amarrar las manos de los sectores extremistas, supremacistas y guerreristas”.

