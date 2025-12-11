Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_11_at_8_20_04_PM_5c97bc1d1d
Nuevo León

Aprueba Monterrey cambio a Calzada Mauricio Fernández

El Cabildo aprobó el cambio de nombre para honrar al exalcalde sampetrino, mientras la señalización anticipada sorprendió a automovilistas en la zona

  • 11
  • Diciembre
    2025

El Ayuntamiento de Monterrey aprobó por unanimidad en Sesión Ordinaria de Cabildo este jueves el cambio de nomenclatura de la hasta ahora conocida Calzada San Pedro a Calzada Mauricio Fernández Garza.

La iniciativa, impulsada por el alcalde Adrián de la Garza en coordinación con el Cabildo de San Pedro, busca honrar el legado del extinto exalcalde sampetrino, quien fue cuatro veces titular de la administración vecina. 

Con el renombramiento de esta importante arteria que conecta a ambos municipios, se busca inmortalizar su nombre en la vía que simboliza la unión metropolitana.

Adelanto en la señalización causa sorpresa

Aunque la aprobación formal de Monterrey tuvo lugar este jueves, la acción ya había generado expectación un día antes.

Desde el miércoles, ciudadanos y automovilistas expresaron su sorpresa al observar que las nuevas nomenclaturas ya se encontraban instaladas en el cruce con Miravalle, específicamente en los semáforos de la ahora Calzada Mauricio Fernández Garza, dentro del municipio de Monterrey.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 8.20.44 PM.jpeg

El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, había anunciado que su municipio comenzaría con el proceso de cambio de señalética a lo largo de la semana, tras la aprobación que se dio el martes en su Cabildo. Sin embargo, la instalación prematura de los letreros en el territorio de Monterrey se adelantó a la ratificación oficial del acuerdo por parte del Cabildo regio.

De esta manera, la vialidad principal que une a las dos ciudades más importantes de Nuevo León queda formalmente renombrada en memoria del político y empresario.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_10_at_8_58_04_PM_3b6cec6510
Sorprende a regios señalética de Calzada Mauricio Fernández
Adrian_de_la_Garza_adfb0f89df
Solicitará Monterrey a Congreso redefinir territorio con García
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T120818_157_df69681ee7
Aprueban cambiar nombre de calzada a 'Mauricio Fernández Garza'
publicidad

Últimas Noticias

analizan_foro_solo_mujeres_facb48ce99
Analizarán en foro "solo mujeres” en elección del 2027
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
john_cena_ultima_lucha_en_wwe_fd1a01b469
John Cena luchará por última vez después de 23 años de carrera
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
hiyab_71853d6ff7
SCJN aprueba uso de hiyab en fotografía del Pasaporte
Whats_App_Image_2025_12_12_at_1_13_31_AM_320f9e813b
Industriales se comprometen a reducir impacto ambiental en NL
publicidad
×