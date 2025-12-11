Podcast
Internacional

Kristi Noem acusa a cárteles mexicanos de generar 'caos' en EUA

La secretaria de Seguridad señaló que los cárteles perjudican a EUA, mientras demócratas exigen su salida y la acusan de usar fondos públicos en su beneficio

Este jueves, la secretaria Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, lanzó una acusación contra los cárteles de México y aseguró que generan caos.

Esta declaración se dio en una comparecencia ante el subcomité de la Cámara de Representantes, en donde Noem dijo que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre otros, solo causan “caos y perjudican los intereses estadounidenses”.

Durante su comparecencia, los demócratas reclamaban su dimisión, al considerar que la política de deportaciones de la Administración de Trump solo está empeorando la seguridad.

"Está haciendo que Estados Unidos sea menos seguro. Así que, en lugar de sentarse aquí y hacernos perder el tiempo con más corrupción, mentiras e ilegalidades, le pido que renuncie si el presidente Trump no la despide antes", dijo el demócrata de alto rango del comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Bennie Thompson.

Al inicio de su intervención en la comparecencia, el demócrata acusó a la secretaria nacional de utilizar fondos de las agencias para su propio beneficio.


×