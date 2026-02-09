Rusia busca soluciones ante crisis en aeropuertos cubanos

El Gobierno cubano comunicó a las aerolíneas internacionales que operan en sus aeropuertos que, a partir del 10 de febrero y durante un mes, no podrá suministrar combustible Jet A-1 para vuelos comerciales debido al agravamiento de su crisis energética, medida que afectará a los nueve principales aeródromos del país.

Peskov calificó de “realmente crítica” la situación y apuntó que Rusia mantiene “intensos contactos” con La Habana por canales diplomáticos y otros mecanismos para estudiar posibles vías de asistencia, así como para aligerar los efectos de las sanciones estadounidenses que, según Moscú y La Habana, han generado graves dificultades económicas.

La escasez de turbosina obligará a las aerolíneas a llevar combustible extra desde sus países de origen, realizar escalas técnicas en otros aeropuertos o cancelar vuelos, lo que podría afectar de forma severa la conectividad y la operativa aérea en y hacia la isla.

El déficit de combustible también amenaza con agravar aún más la ya frágil industria turística cubana, un pilar clave para la economía de la isla, que ha sufrido un descenso en llegada de visitantes y enfrenta severos retos desde la pandemia de COVID-19.

Actualmente, en Cuba hay alrededor de 4,000 turistas rusos, y, según la Unión de la Industria Turística Rusa, por ahora todos los vuelos programados se están realizando con normalidad pese al anuncio oficial.

