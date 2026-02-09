Podcast
ilia_malinin_patinaje_artistico_fa33f10fa1
Deportes

Ilia Malinin gana oro en equipos para EUA con salto prohibido

La competición por equipos se disputa en los Juegos Olímpicos de Invierno desde Sochi 2014, donde los principales son Estados Unidos y Japón

  • 09
  • Febrero
    2026

El patinador artístico Ilia Malinin ganó el oro por equipos para Estados Unidos disputada este fin de semana, en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026.

Aunque en la competencia por parejas, Estados Unidos había quedado empate con Japón, fue el programa individual masculino el que decidió los lugares en el podio.

ilia-malinin-patinaje-artistico.jpg

Malinin, el patinador artístico de tan solo 21 años, tenía siete cuádruples previstos en su programa, no los intentó todos.

El único hombre capaz de ejecutar un cuádruple Axel en competición se reservó este salto, el más difícil de todos, probablemente para intentarlo en la competición individual.

ilia-malinin-patinaje-artistico.jpg

Aunque no ejecutó un programa perfecto, logró denotar una nota técnica muy alta le dejó con 200.03 puntos, lo que consolidó a Estados Unidos como líder mundial en esta disciplina artística.

La competición por equipos de patinaje artístico se disputa en los Juegos Olímpicos de invierno desde Sochi 2014.

Salto prohibido tras 50 años de veto

Malinin, mejor conocido como "El Dios del Hielo" logró ejecutar el backflip, un salto mortal que estuvo prohibida por más de 50 años por su alto nivel de riesgo.

El primer patinador en realizar esta acrobacia fue Terry Kucricka, quien lo ejecutó en 1976

Ante este espectáculo, la Unión Internacional de Patinaje prohibió el salto por seguridad, al ser una maniobra que no aterrizaba con los dos pies, pero fue hasta el año 2024 cuando se retomó, debido a que la marcaría la innovación en la disciplina artística.

Djokovic reacciona ante magistral acrobacia

Quien se encontraba presente durante el programa individual varonil fue el tenista serbio Novak Djokovic, quien se mostró impresionado al momento que Malinin ejecutó tan impresionante acrobacia.

Su impacto fue tal, que se paró hasta de su asiento para asimilar lo que acababa de ver. Tardó varios segundos en reaccionar, con las manos en la cabeza y con un rostro totalmente sorprendido fue como el ganador del Grand Slam se mostró durante este fin de semana.

 

 

 

 


