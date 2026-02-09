Policía británica evalúa señalamientos contra expríncipe Andrés

La Policía del Valle del Támesis informó que está “evaluando las afirmaciones” de que el expríncipe Andrés, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, habría enviado información confidencial a Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense acusado de abuso sexual de menores.

La corporación, que tiene jurisdicción en áreas al oeste de Londres, incluida la antigua residencia del duque en Royal Lodge, emitió un comunicado este lunes tras la publicación de nuevos documentos relacionados con la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Epstein.

Correos bajo revisión

De acuerdo con reportes de prensa, los correos electrónicos divulgados sugieren que Mountbatten-Windsor compartió con Epstein informes detallados sobre una gira de 2010 por el sudeste asiático, realizada cuando fungía como enviado británico para el comercio internacional.

En los mensajes también habría incluido el itinerario completo del viaje de dos semanas, con escalas en Hanói, Saigón, Singapur, Kuala Lumpur y Hong Kong.

Los documentos forman parte de más de tres millones de archivos publicados a finales de enero por el Departamento de Justicia estadounidense, en los que se detalla la red de contactos de Epstein con figuras influyentes.

Reacción de la familia real

El príncipe Guillermo y la princesa Catalina expresaron públicamente su preocupación por las víctimas, en lo que representa la primera postura de los miembros más populares de la familia real sobre el escándalo desde la divulgación masiva de documentos.

“Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, señaló un portavoz del Palacio de Kensington mientras Guillermo realizaba una visita oficial a Arabia Saudita.

Por su parte, el rey Carlos III y la reina Camila no han hecho comentarios directos sobre los nuevos archivos, pero el Palacio de Buckingham reiteró una declaración previa en la que expresaron su solidaridad con las víctimas de cualquier forma de abuso.

Consecuencias para Andrés

En octubre pasado, el hermano de 65 años del rey fue despojado de sus títulos reales tras revelaciones previas sobre su relación con Epstein. Posteriormente, fue obligado a abandonar Royal Lodge y ahora reside en Wood Farm Cottage, dentro de la finca privada de Sandringham.

Mountbatten-Windsor ha negado cualquier conducta indebida en relación con Epstein.

La presión pública quedó patente durante una visita del rey Carlos a Lancashire, donde, entre aplausos, una persona gritó: “¿Desde cuándo sabías de Andrés?”, según reportó la BBC.

Mientras la policía británica revisa el alcance de las nuevas revelaciones, la monarquía enfrenta una renovada crisis reputacional en torno a uno de sus miembros más controvertidos.

