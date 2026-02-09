Agradece Sheinbaum cálido recibimiento en García, NL

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció públicamente la recepción que le brindaron habitantes de García, Nuevo León, durante su gira del fin de semana, donde encabezó la inauguración del Bachillerato Nacional Plantel García y anunció nuevas inversiones en educación media superior.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria destacó el entusiasmo con el que fue recibida desde su llegada a la entidad.

“Por cierto, agradezco mucho ahí en García, porque la recepción fue hermosísima, desde que salimos del aeropuerto. Muchísima gente en la calle y mucho, mucho cariño, que es correspondido”, expresó.

Calles llenas de pancartas y porras

El sábado, la visita presidencial desató una movilización espontánea de ciudadanos sobre la avenida Lincoln, donde madres de familia, estudiantes, taxistas y trabajadores salieron con pancartas y banderas para saludar al convoy oficial.

En el camellón de la colonia Los Parques se leían mensajes como “Bienvenida a García, Presidenta”, mientras algunos transportistas colocaron carteles en sus unidades con frases como “Gracias por el tren, Presidenta” y “La transformación se vive en García”.

La euforia se intensificó en el fraccionamiento San Blas, donde cientos de personas se apostaron en la calle de acceso al nuevo plantel educativo para lanzar porras al paso de la comitiva.

Inauguración educativa y anuncios de inversión

En su quinta visita oficial a Nuevo León, Sheinbaum estuvo acompañada por el gobernador Samuel García Sepúlveda y el alcalde Manuel Guerra para inaugurar el CBTIS 299, parte de una estrategia nacional para ampliar la cobertura de educación media superior.

Durante el acto, la jefa del Ejecutivo subrayó que la falta de espacios no es responsabilidad de los jóvenes.

“Imagínense una joven o un joven que desde los 15 años ya no va a la escuela… ya no hay alternativa para ellos. Por eso vamos a construir más preparatorias que queden cerca de casa”, sostuvo.

Cabe destacar que los planteles de García y Juárez representaron una inversión conjunta de $135 millones de pesos, mientras que se anunciaron dos nuevos bachilleratos tecnológicos en Escobedo y Pesquería con recursos estimados en $130 millones para obra civil.

