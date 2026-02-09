EUA intercepta buque petrolero Aquila II al violar restricciones

El Departamento de Guerra de Estados Unidos interceptó este lunes el buque petrolero Aquila II en las inmediaciones del Océano Índico.

Según el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, autoridades persiguieron a la embarcación desde el Caribe debido a que violó las restricciones impuestas por Washington a los buques sancionados que viajan o parten de Venezuela.

A través de redes sociales, el Departamento confirmó la incautación al mencionar que "ninguna otra nación en el planeta Tierra tiene la capacidad de imponer su voluntad".

"Cuando el @DeptofWar dice cuarentena, lo decimos en serio. Nada detendrá al DoW de defender nuestra Patria —ni siquiera en océanos a medio mundo de distancia. Durante la noche, las fuerzas militares de EE.UU. llevaron a cabo un derecho de visita, interdicción marítima y abordaje al Aquila II sin incidentes en el área de responsabilidad de INDOPACOM. El Aquila II operaba en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump de buques sancionados en el Caribe. Huyeron, y nosotros los seguimos. El Departamento de Guerra rastreó y persiguió este buque desde el Caribe hasta el océano Índico. Ninguna otra nación en el planeta Tierra tiene la capacidad de imponer su voluntad a través de cualquier dominio. Por tierra, aire o mar, nuestras Fuerzas Armadas te encontrarán y harán justicia. Te quedarás sin combustible mucho antes de que nos dejes atrás. El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y sus proxies la capacidad de desafiar el poder americano en el dominio marítimo global."

Ataca Estados Unidos otro buque ligado al narcotráfico

Estados Unidos realizó este jueves un ataque contra un buque supuestamente operado por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, y dos tripulantes murieron durante la acción enmarcada dentro de la misión "Lanza del Sur".

El Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron el ataque letal con un video publicado en sus redes sociales y confirmaron la muerte de las dos personas a quienes calificaron como "narcoterroristas".

