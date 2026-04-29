Salida de EAU de OPEP podría bajar precio de gasolina: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que le parece "estupendo" que Emiratos Árabes Unidos (EAU) se retire de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), debido a que podría bajar los precios de los hidrocarburos.

Desde el Despacho Oval, el mandatario republicano calificó "es algo estupendo" la decisión del país árabe y agregó que tal vez los líderes de los Emiratos Árabes Unidos.

"Creo que, en última instancia, es algo bueno para lograr que baje el precio de la gasolina, que baje el precio del petróleo, que baje todo", agregó el presidente estadounidense.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado un alza aguda de los precios del petróleo y la gasolina, después de que Teherán tomara represalias e interrumpiera el paso por el estratégico estrecho de Ormuz.

Emiratos anunció la víspera que se retirarían de la OPEP a partir del primero de mayo, con el fin de desvincularse de las decisiones colectivas sobre producción que toma el grupo.

El país basó su decisión en "los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo, derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta".

La retirada de los Emiratos llega en un momento en que la producción de la OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios, 27.5% menos de lo bombeado en febrero.

Emiratos Árabes Unidos deja OPEP por crisis en estrecho de Ormuz

En un movimiento que sacude al mercado petrolero internacional, Emiratos Árabes Unidos anunció su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de la alianza OPEP+, efectiva a partir del 1 de mayo de 2026.

De acuerdo con la agencia oficial WAM, la decisión responde a “intereses nacionales” y a la necesidad de actuar ante las perturbaciones en el golfo Pérsico, particularmente en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de crudo a nivel mundial.

Aquí te presentamos la nota completa: Emiratos Árabes Unidos deja OPEP por crisis en estrecho do Ormuz

Comentarios