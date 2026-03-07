Se disculpa presidente de Irán por ataques a sus países vecinos

En un escenario de creciente caos y volatilidad, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, emitió este sábado una sorpresiva disculpa dirigida a los países vecinos, justo en el momento en que drones y misiles de la Guardia Revolucionaria continuaban su ofensiva sobre naciones árabes del golfo Pérsico. El mensaje de Pezeshkian, que parece haber sido grabado con premura, llega una semana después de que la caída del ayatolá Ali Jamenei desencadenara un conflicto armado que ha sacudido los mercados globales y dejado a la estructura de poder de la República Islámica en una situación crítica. Una autoridad cuestionada Pezeshkian, quien forma parte del consejo de liderazgo de tres miembros que gobierna el país, intentó desmarcarse de la agresión militar: "Debo pedir disculpas en mi nombre a los países vecinos que fueron atacados por Irán. A partir de ahora, no deben atacar a los países vecinos ni dispararles misiles, a menos que seamos atacados por esos países. Creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia".

Sin embargo, el discurso dejó en evidencia la limitada influencia del gobierno civil sobre la Guardia Revolucionaria, pues parece actuar ahora bajo su propia agenda, desobedeciendo las directrices diplomáticas del presidente y respondiendo a un vacío de poder tras la muerte de Jamenei.

Caos regional y amenazas cruzadas

La jornada de hoy registró una escalada significativa en el conflicto. Mientras Pezeshkian abogaba por la paz, el impacto de los ataques se hizo sentir en múltiples puntos estratégicos:

Aeropuerto Internacional de Dubái: Obligado a suspender todas sus operaciones aéreas debido a la oleada de proyectiles.

Instalaciones petroleras: Reportes de impactos en una importante infraestructura saudí.

Bahrein: La población tuvo que buscar refugio ante la inminencia de los ataques.

En respuesta, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a través de redes sociales que más objetivos iraníes se convertirán en blancos militares, prometiendo que el país será “golpeado muy duro”.

Ante la exigencia de una rendición incondicional por parte de Washington, Pezeshkian fue tajante: “Ese es un sueño que deberían llevarse a la tumba”.

Confusión en la narrativa oficial

La postura de Teherán se mantiene contradictoria. Mientras la misión de Irán ante la ONU asegura que solo se dirigen contra activos militares estadounidenses, atribuyendo los daños colaterales a errores de los sistemas de defensa de EUA, el vocero de las fuerzas armadas, el general Abolfazl Shekarchi, ofreció una versión distinta, sugiriendo que los ataques son represalias contra quienes han facilitado una invasión estadounidense.

Esta falta de cohesión ocurre mientras el país espera el nombramiento de un nuevo líder supremo. El ayatolá Nasser Makarem Shirazi ha instado a la Asamblea de Expertos a acelerar el proceso de sucesión para frenar el vacío de mando que hoy amenaza la estabilidad de la región.

