Trump analiza medidas ante alza de precio de la gasolina: Leavitt

La Casa Blanca afirma que el aumento en los precios del combustible será temporal mientras Washington analiza acciones militares y energéticas para mantener abierto el paso marítimo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está evaluando “opciones adicionales” para contener el aumento en los precios de la gasolina, provocado por la crisis en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el transporte mundial de petróleo.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, explicó que el mandatario y su equipo energético están monitoreando de cerca los mercados y trabajando con la industria para evitar mayores impactos económicos.

“El presidente y su equipo de energía están observando de cerca los mercados, hablando con líderes de la industria, y el Ejército estadounidense está analizando opciones adicionales para mantener abierto el estrecho de Ormuz”, señaló la funcionaria.

.@PressSec Karoline Leavitt on Iran and energy: "If they do anything to stop the flow of oil or goods within the Strait of Hormuz they will be hit by the world’s most powerful military twenty times harder than they have been hit thus far!" pic.twitter.com/K9EQtxPQuV — CSPAN (@cspan) March 10, 2026

Washington advierte sobre respuesta militar

Durante la conferencia, la portavoz subrayó que Trump no descarta usar herramientas militares si Irán intenta bloquear el flujo de petróleo.

Según explicó, el mandatario ya advirtió que cualquier intento de frenar el tránsito energético por el estrecho podría provocar una respuesta directa de Estados Unidos.

Leavitt afirmó que el presidente no permitirá que fuerzas iraníes “detengan la libertad de navegación o interrumpan el flujo global de energía”, y sostuvo que el Ejército estadounidense tiene la capacidad de responder con fuerza si la situación escala.

La portavoz también mencionó que la estrategia militar denominada “Operation Epic Fury” mantiene objetivos claros en la región.

Entre ellos se encuentran destruir la capacidad de misiles balísticos de Irán, debilitar su industria armamentista y evitar que el país desarrolle armas nucleares.

Además, Washington busca impedir que grupos aliados de Teherán continúen desestabilizando Medio Oriente.

Medidas para proteger el mercado petrolero

La administración estadounidense aseguró que ya había anticipado que el conflicto podría afectar los mercados energéticos.

Por ello, antes del inicio de las operaciones militares, el gobierno implementó medidas para reducir el impacto en el suministro de petróleo.

Entre las acciones anunciadas se encuentran:

Seguros contra riesgo político para petroleros que operan en el Golfo Pérsico

suspensión temporal de algunas sanciones relacionadas con el petróleo

Posible escolta naval de buques petroleros por parte de la Armada de Estados Unidos

Estas medidas buscan garantizar que el comercio energético internacional continúe operando pese a la tensión regional.

Gasolina alcanza su precio más alto en meses

La crisis ya impacta el bolsillo de los consumidores. Según la American Automobile Association, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó 3.54 dólares por galón, su nivel más alto desde mediados de 2024.

El incremento representa un aumento del 21 % en apenas un mes, impulsado por los ataques a buques petroleros y las amenazas de continuar con ellos en el estrecho.

La Organización Marítima Internacional informó que estos incidentes han dejado al menos siete marineros muertos, además de provocar que gran parte del tráfico marítimo reduzca su paso por la zona.

Casa Blanca asegura que el aumento será temporal

Pese a la escalada en los precios del combustible, la Casa Blanca aseguró que el impacto será pasajero.

Leavitt afirmó que, una vez alcanzados los objetivos de seguridad nacional en la región, los mercados energéticos se estabilizarán.

“Los estadounidenses deben tener la seguridad de que el reciente aumento en los precios del petróleo y la gasolina es temporal, y que esta operación resultará en precios más bajos a largo plazo”, concluyó la portavoz.

Mientras tanto, el gobierno estadounidense continúa evaluando nuevas medidas para mantener abierto el estrecho y evitar mayores perturbaciones en el suministro energético mundial.

