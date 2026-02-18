Senadores de EUA buscan impulsar sanciones contra Rusia

Una delegación de senadores de Estados Unidos regresaba el miércoles de un viaje a Ucrania con la esperanza de impulsar en el Congreso nuevas sanciones para asfixiar económicamente a Moscú y presionar a Vladímir Putin para que haga concesiones en las conversaciones de paz.

Fue la primera vez que senadores estadounidenses visitaban Odesa, la tercera ciudad más poblada de Ucrania y un puerto clave del mar Negro que ha sido objetivo de Rusia desde el inicio de la guerra. Los demócratas Jeanne Shaheen, Chris Coons, Richard Blumenthal y Sheldon Whitehouse hicieron el viaje, el republicano Thom Tillis no pudo asistir por motivos personales.

Ucrania exige paz con soberanía e integridad territorial

“Una de las cosas que escuchamos en cada lugar donde nos detuvimos hoy fue que el pueblo de Ucrania quiere un acuerdo de paz, pero quiere un acuerdo de paz que preserve su soberanía, que reconozca la importancia de la integridad de Ucrania”, dijo Shaheen.

La visita ocurre en un momento crucial del conflicto, mientras delegaciones se reunían en Suiza en conversaciones mediadas por Estados Unidos; ninguna parte parecía lista para ceder en temas como territorio y garantías de seguridad; los senadores esperan que las sanciones presionen a Putin antes del plazo fijado para junio.

“Literalmente, nadie cree que Rusia actúe de buena fe en las negociaciones con nuestro gobierno y con los ucranianos. Y por eso la presión se vuelve clave”, afirmó Whitehouse.

Sanciones paralizadas en el Congreso

La legislación para imponer duras sanciones contra Rusia ha estado paralizada durante meses.

Entre las propuestas figura un proyecto que permitiría al gobierno de Trump imponer aranceles y sanciones secundarias a países que compren petróleo, gas y uranio ruso, recursos clave para financiar al ejército. También se plantean medidas contra el apoyo de China, la incautación de activos rusos congelados y la llamada “flota en la sombra” de petroleros.

Apoyo bipartidista con diferencias sobre aranceles

El senador republicano Lindsey Graham señaló que el líder de la mayoría, John Thune, sometería el proyecto a votación cuando alcance los 60 votos necesarios.

“Esta legislación cambiará las reglas del juego”, sostuvo Graham. “El presidente Trump la ha respaldado. Es hora de votar”.

Blumenthal afirmó que existe apoyo bipartidista para lo que llamó un “mazazo muy duro de sanciones y aranceles”, aunque reconoció que faltan detalles por resolver. Algunos demócratas y republicanos se oponen a la política global de aranceles de Trump.

Más presión para reforzar apoyo militar

En la Cámara de Representantes, legisladores encabezados por Brian Fitzpatrick propusieron sanciones dirigidas a la industria de defensa, sistema financiero y exportaciones petroleras rusas.

Otro proyecto, impulsado por Gregory Meeks, plantea 8.000 millones de dólares adicionales en apoyo militar a Ucrania, aunque aún requiere respaldo republicano para avanzar.

Los senadores también buscan aumentar la presión para que Trump envíe más armas a Ucrania.

“Putin entiende las armas, no las palabras”, afirmó Blumenthal.

Los legisladores regresan a un Washington donde el gobierno de Trump se muestra ambivalente sobre compromisos a largo plazo con Ucrania y Europa, aunque dijeron sentirse alentados por conversaciones con aliados europeos y colegas republicanos.

Comentarios