Confirman construcción de nuevas preparatorias en Reynosa

Tras la exposición del caso de la Escuela Primaria Fidencio Trejo Flores, autoridades educativas vieron la necesidad de nuevas escuelas y confirmaron la construcción de dos nuevas preparatorias en Reynosa, con una inversión cercana a 80 millones de pesos por parte del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa.

Además, se informó que la ciudad es una de las más beneficiadas por el Gobierno del Estado de Tamaulipas en obras escolares, y que para 2026 se contará con recursos federales para continuar atendiendo la infraestructura educativa en el estado de Tamaulipas.

Inversión de 80 millones para nivel medio superior

Luego de que fue expuesto el caso de la Escuela Primaria Fidencio Trejo Flores, se hizo visible la necesidad de construir nuevas escuelas preparatorias en la ciudad de Reynosa, por lo que autoridades del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa acudieron a la localidad para confirmar una inversión cercana a los 80 millones de pesos destinada a la edificación de dos nuevos planteles de nivel medio superior.

“Vamos a construir un Cobat en la salida a Monterrey a la altura de un lugar conocido como Ventura; fuimos a ver también un terreno allá en el fraccionamiento Pirámides, donde se pretende construir un bachillerato de la DGETI , es decir, un CBTis”. mencionó Sergio Castillo Sagástegui, Director de la ITIFE.

Reynosa concentra más de 150 millones en obras escolares

Posteriormente, se dio a conocer que Reynosa se encuentra entre las ciudades más beneficiadas por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas, al concentrar más de 150 millones de pesos aplicados en alrededor de 150 obras de infraestructura escolar en distintos planteles del municipio.

“Nos hemos empleado en construcción de aulas nuevas, laboratorios, servicios sanitarios, y la construcción también de subestaciones eléctricas, el día de ayer estuve en la Egidio Torre Cantú, como ustedes recordarán había una inquietud muy fuerte de los padres de familia de esa escuela por la falta de suministro de energía eléctrica, ayer cosas de que la obra se encuentra terminada” dijó Director de la ITIFE.

280 millones federales para infraestructura educativa en 2026

Para el año 2026, el Gobierno Federal autorizó un financiamiento por 280 millones de pesos para infraestructura educativa en el estado de Tamaulipas, recursos que permitirán continuar, desde ahora, con la atención y solución de los daños ocasionados por las lluvias registradas durante el mes de marzo de 2025.

“Vamos a empezar a finales del mes de marzo y principios de abril la reconstrucción de 14 bardas perimetrales que fueron derribadas por la lluvia del 27 de marzo; ya estamos en el proceso de la contratación y muy pronto esos planteles volverán a tener sus delimitaciones de la manera en que estaban antes del suceso”, aclaró el director de la ITIFE.

