Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
vaticano_junta_paz_3219939fd5
Internacional

Confirma Vaticano que no participará en la Junta de Paz de Trump

El Vaticano rechazó participar en la Junta de Paz para Gaza. La Santa Sede argumentó que su naturaleza es distinta a la de los Estados

  • 18
  • Febrero
    2026

El Vaticano confirmó que no formará parte de la llamada Junta de Paz para Gaza, iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya primera reunión se celebrará este jueves en Washington.

La decisión fue anunciada por el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al término de un acto en la embajada de Italia ante la Santa Sede.

Parolin explicó que el Vaticano declinó la invitación debido a su carácter singular dentro del escenario internacional.

“La naturaleza particular de la Santa Sede evidentemente no es la misma que la de los demás Estados”, señaló.

El pasado 21 de enero, el Vaticano había confirmado que el papa León XIV recibió la invitación de la administración estadounidense y que la propuesta estaba bajo análisis.

Sin embargo, tras revisar el planteamiento, la Santa Sede decidió no integrarse al foro.

El cardenal reconoció que existen aspectos de la propuesta que generan inquietud.

“Hay puntos que dejan un poco perplejos y puntos críticos que necesitarían ser aclarados”, afirmó, aunque matizó que cualquier intento por buscar una salida al conflicto merece atención.

“Lo importante es que se esté intentando dar una respuesta”, añadió.

Cumbre con apoyos y ausencias

La Junta de Paz reunirá a al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, incluidos representantes de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto.

En contraste, Francia, España y Suecia optaron por no acudir.

Por su parte, Italia participará como observador. Su canciller, Antonio Tajani, defendió la presencia italiana al considerar que no existen alternativas concretas sobre la mesa y que una ausencia sería “políticamente incomprensible”.

Acto conmemorativo en Roma

Parolin hizo estas declaraciones tras asistir al aniversario número 97 de los Pactos Lateranenses, firmados en 1929 por el entonces papa Pío XI y el dictador Benito Mussolini, acuerdo que dio origen al Estado de la Ciudad del Vaticano.

Al evento también acudieron el presidente italiano Sergio Mattarella y la primera ministra Giorgia Meloni.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_rancho_epstein_nuevo_mexico_d47332d9b4
Reabre investigación por actividad ilegal en exrancho de Epstein
inter_trump_petroleo_ab3a761cd9
'50 millones de barriles vienen en camino hacia a Houston': Trump
Principe_Andres_265ac838ac
Expríncipe Andrés sale de prisión tras estar detenido 11 horas
publicidad

Últimas Noticias

escena_disney_aceced8ebf
Disney reunirá a influencers latinos para competencia en Orlando
IMG_9027_0578b447ad
Llaman a reformar seguridad en minería del carbón
inter_rancho_epstein_nuevo_mexico_d47332d9b4
Reabre investigación por actividad ilegal en exrancho de Epstein
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
aduana_tamaulipas_2026_2ec1115036
Aduanas de Tamaulipas colapsan por falla de sistema
publicidad
×