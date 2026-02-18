Confirma Vaticano que no participará en la Junta de Paz de Trump

El Vaticano confirmó que no formará parte de la llamada Junta de Paz para Gaza, iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya primera reunión se celebrará este jueves en Washington.

La decisión fue anunciada por el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al término de un acto en la embajada de Italia ante la Santa Sede.

Parolin explicó que el Vaticano declinó la invitación debido a su carácter singular dentro del escenario internacional.

“La naturaleza particular de la Santa Sede evidentemente no es la misma que la de los demás Estados”, señaló.

El pasado 21 de enero, el Vaticano había confirmado que el papa León XIV recibió la invitación de la administración estadounidense y que la propuesta estaba bajo análisis.

Sin embargo, tras revisar el planteamiento, la Santa Sede decidió no integrarse al foro.

El cardenal reconoció que existen aspectos de la propuesta que generan inquietud.

“Hay puntos que dejan un poco perplejos y puntos críticos que necesitarían ser aclarados”, afirmó, aunque matizó que cualquier intento por buscar una salida al conflicto merece atención. “Lo importante es que se esté intentando dar una respuesta”, añadió.

Cumbre con apoyos y ausencias

La Junta de Paz reunirá a al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, incluidos representantes de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto.

En contraste, Francia, España y Suecia optaron por no acudir.

Por su parte, Italia participará como observador. Su canciller, Antonio Tajani, defendió la presencia italiana al considerar que no existen alternativas concretas sobre la mesa y que una ausencia sería “políticamente incomprensible”.

Acto conmemorativo en Roma

Parolin hizo estas declaraciones tras asistir al aniversario número 97 de los Pactos Lateranenses, firmados en 1929 por el entonces papa Pío XI y el dictador Benito Mussolini, acuerdo que dio origen al Estado de la Ciudad del Vaticano.

Al evento también acudieron el presidente italiano Sergio Mattarella y la primera ministra Giorgia Meloni.

Comentarios