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Internacional

Sube a 66 los muertos en accidente de avión militar en Colombia

De los fallecidos, 58 eran al Ejército, 6 eran miembros de la tripulación de la FAC y dos eran policías, mientras que 4 cuerpos aún no han sido encontrados

  • 23
  • Marzo
    2026

El accidente del avión Hércules C-130 de las Fuerzas Aeroespaciales de Colombia (FAC) que ocurrió ese lunes contabiliza 66 fallecidos hasta la noche de este lunes.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, que cita a las Fuerzas Militares del país, el accidente ocurrido en Puerto Leguízamo, localidad del departamento amazónico de Putumayo, dejó al menos 66 fallecidos, cuatro desaparecidos y un militar ileso, mientras que el número de heridos se redujo a 57.

De los fallecidos, 58 pertenecían al Ejército Nacional, seis eran miembros de la tripulación de la FAC y dos eran policías, mientras que cuatro cuerpos aún no han sido localizados.

Con estas cifras, aumentó a 128 el número de ocupantes de la aeronave, tres más que los señalados inicialmente.

Entre los tripulantes de la FAC fallecidos se encuentran el teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, el mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, la mayor Natalia Rojas Velandia, el sargento Julián David González Herrera, el técnico primero Javier Fernando Méndez Torres y el técnico segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes.

Asimismo, murieron el subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez, de la Policía.

Según la FAC, 57 militares fueron rescatados y evacuados, de los cuales ocho fueron trasladados a la ciudad de Florencia, capital del departamento de Caquetá, y 49 a Bogotá.

De los heridos trasladados a la capital, 19 reciben atención en el Hospital Militar y otros 30 "que no revisten mayor gravedad", en el Batallón de Sanidad Militar, agregó el general López.

La FAC señaló además que cuatro militares permanecen desaparecidos y que los cuerpos de las víctimas están en proceso de identificación.


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