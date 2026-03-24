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Internacional

Concede arresto domiciliario a Jair Bolsonaro tras neumonía

Será un periodo de 90 días en el que el exmandatario podrá reposar en su domicilio para su eventual recuperación, dando inicio al periodo desde su alta médica

  • 24
  • Marzo
    2026

La Corte Suprema de Brasil concedió este martes prisión domiciliaria "temporal" al expresidente Jair Bolsonaro, luego de ser hospitalizado por una neumonía.

El juez Alexandre de Moraes aceptó parcialmente un recurso de los abogados del líder ultraderechista y respaldó el criterio de la Fiscalía, la cual se manifestó a favor del régimen domiciliario al considerar que "requiere atención constante y cuidadosa".

Será un periodo de 90 días en el que el exmandatario podrá reposar en su casa, dando inicio desde su alta médica.

El capitán retirado del Ejército abandonó el lunes la unidad de cuidados intensivos y, según el boletín médico de este martes, continúa "con antibióticos vía endovenosa, apoyo clínico y fisioterapia respiratoria y motora".

Esta última hospitalización aumentó la presión sobre De Moraes, responsable por su reclusión y quien la semana pasada recibió un nuevo recurso de los abogados del exgobernante pidiendo la prisión domiciliaria por motivos humanitarios.

Jair Bolsonaro viene sufriendo diversos problemas médicos que él y su entorno achacan a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018.

Entre esos trastornos figuran crisis recurrentes de hipo que le llevan a vómitos, los cuales estarían detrás de esta última neumonía bilateral por broncoaspiración.

 

 


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