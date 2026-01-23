Advierten por heladas en el norte de México por tormenta invernal

Las autoridades meteorológicas han emitido una alerta crítica para gran parte del territorio nacional debido a la interacción de múltiples fenómenos climáticos que afectarán al país a partir de este viernes 23 y hasta el próximo lunes.

La combinación de la tercera tormenta invernal, el frente frío número 31, un río atmosférico y una masa de aire ártico asociada al frente frío 30, generará condiciones extremas que incluyen nevadas, inundaciones y vientos huracanados.

El Noroeste y Norte bajo el hielo

Desde hoy y durante el fin de semana, se espera un marcado descenso térmico. Las zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango enfrentarán las temperaturas más extremas, oscilando entre los -15 y -10 grados Celsius.

Para el domingo, el pronóstico advierte sobre:

Nieve y aguanieve: En sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Lluvia engelante: Un fenómeno peligroso que afectará a Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Cimas volcánicas: El Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Cofre de Perote y Pico de Orizaba también esperan caída de nieve.

Alerta por inundaciones en el Sureste

A partir del domingo y hasta el martes, el frente frío 30 se desplazará hacia el oriente y sureste, provocando lluvias de intensas a torrenciales en:

Veracruz: Especialmente en Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca.

Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

Puebla y Campeche: Lluvias muy fuertes.

Las autoridades advierten que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo y descargas eléctricas, incrementando el riesgo de deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Peligro por vientos y "Evento de Norte"

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta sobre vientos que podrían superar los 100-120 km/h el lunes en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En las costas de Tamaulipas y Veracruz, el oleaje podría alcanzar entre 4 y 5 metros de altura. Se exhorta a la población a extremar precauciones ante la posible caída de árboles y anuncios publicitarios.

