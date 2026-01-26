Accidente vial deja dos muertos y un lesionado en Saltillo

Un trágico accidente vial cobró la vida de dos personas, una de ellas ya identificada como Manuel Martínez Aguilar, de 63 años de edad. La segunda víctima aún permanece en calidad de no identificada por las autoridades correspondientes.

En el percance también resultó lesionado el conductor de un tráiler, Miguel Ángel Vázquez Guillén, de 31 años, quien fue atendido por cuerpos de emergencia y posteriormente trasladado a un hospital privado ubicado al norte de la ciudad de Saltillo, donde recibe atención médica especializada.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y lograr la identificación de la segunda persona fallecida.

Comentarios