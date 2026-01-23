Podcast
Tamaulipas

Protección Civil menciona temperaturas frias en Tamaulipas

Esta combinación no solo potenciará el frío, sino que generará un temporal de lluvias, vientos intensos y nevadas que se desplazarán progresivamente

  • 23
  • Enero
    2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil, hace un llamado a la población para reforzar las medidas de autoprotección ante el marcado descenso de temperatura y las condiciones invernales que prevalecerán desde este viernes y hasta el domingo 25 de enero, informó el titular de la dependencia, Luis Gerardo González de la Fuente. 

De acuerdo con el funcionario estatal y en base al Servicio Meteorológico Nacional, dijo que este escenario deriva de la interacción de la tercera tormenta invernal, el nuevo frente frío número 30, una masa de aire frío ártico y un río atmosférico. 

Esta combinación no solo potenciará el frío, sino que generará un temporal de lluvias, vientos intensos y nevadas que se desplazarán progresivamente del noreste hacia el noreste y centro del territorio nacional para este domingo 25 de enero. 

El sistema se expandirá hacia el golfo de México y el centro del país, se activará un evento de norte intenso con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz. 

Asimismo, las condiciones de lluvia se extenderán a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Se esperan valores mínimos estimados para este domingo, lunes y martes de -3 a 1° en el norte, de 1 a 5° en el centro, de 5 a 9° en la zona cañera, de 7 a 11° en el sur y de -2 a 2° en el altiplano tamaulipeco.


Comentarios

Etiquetas:
