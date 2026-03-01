Podcast
Reporte Ciudadano
Internacional

Declaran luto en Bolivia tras accidente aéreo que dejó 22 muertos

De acuerdo con el mandatario, este 'es un momento de dolor para Bolivia y corresponde actuar con respeto, responsabilidad y unidad'

  • 01
  • Marzo
    2026

El presidente Rodrigo Paz declaró tres días de luto por las 22 personas que perdieron la vida y 37 resultaron heridas a causa del desplome del avión militar que se registró en la ciudad de El Alto, Bolivia.

desplome-avion-bolivia-22-muertos.jpg

De acuerdo con el mandatario, este "es un momento de dolor para Bolivia y corresponde actuar con respeto, responsabilidad y unidad".

"Se ha instruido a las autoridades competentes brindar toda la atención necesaria a las familias afectadas y realizar una investigación transparente que permita esclarecer lo ocurrido. Nuestro deber es acompañar, asistir y responder con claridad", dijo el mandatario.

Imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, varias personas intentaron recoger el dinero, lo que llevó a los bomberos a dispersarlas con descargas de agua y posteriormente a la Policía a emplear gases lacrimógenos.

La Fuerza Aérea Boliviana conformó una comisión de investigación para determinar las causas y los responsables del siniestro aéreo en El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia. 

¿Cómo ocurrió el accidente aéreo que acabo con la vida de 22 personas?

Estos hechos ocurrieron cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto alrededor de las 18:00 horas del pasado viernes.

Dicha aeronave transportaba una importante cantidad de dinero y en el momento del accidente, los billetes quedaron esparcidos por los alrededores, según informa la agencia EFE.

Una junta técnica inició investigaciones para determinar las causas del accidente y aún no se recuperó la caja negra, dijo el ministro de Defensa, Marcelo Salinas. De los ocho tripulantes, uno falleció mientras que los otros siete resultaron con heridas de gravedad, señaló en rueda de prensa el sábado.


