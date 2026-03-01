Podcast
tiroteo_austin_texas_tres_muertos_14_heridos_7753823792
Internacional

Tiroteo en bar deja tres muertos y 14 heridos en Texas

Según las autoridades, el sospechoso pasó en su vehículo varias veces frente al bar antes de detener su marcha y abrir fuego contra los asistentes

  • 01
  • Marzo
    2026

Al menos tres muertos y 14 heridos es el saldo preliminar de un tiroteo ocurrido durante las primeras horas de este domingo en las inmediaciones de un bar del distrito de entretenimiento de Austin, Texas.

De acuerdo con las autoridades, un hombre abrió fuego fuera del establecimiento, lo que dejó a 17 personas heridas, de las cuales, tres perdieron la vida y tres más se encuentran en estado grave.

El tiroteo ocurrió afuera de Buford's Backyard Beer Garden a lo largo de la Sixth Street, un destino de vida nocturna lleno de bares y clubes de música ya sólo unas pocas millas de la Universidad de Texas.

¿Cómo ocurrió este hecho de violencia?

Según las autoridades, el sospechoso pasó en su vehículo varias veces frente al bar antes de detener su marcha.

Al hacerlo, sacó una pistola por la ventanilla de su unidad para disparar en contra de las personas que se encontraban en el patio del bar. 

De acuerdo con la jefa de Policía de Austin, Lisa Davis, el hombre estacionó su vehículo y descendió de este con un rifle para seguir detonando la arma contra las personas que transitaban por la zona.

Es por ello que, el FBI investiga estos hechos como un acto de terrorismo debido a “indicios” hallados en el hombre armado y en su vehículo, reveló Alex Doran, agente especial interino de la oficina del FBI en San Antonio.

“Todavía es demasiado pronto para hacer una determinación sobre eso”, señaló Doran.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los rescatistas.

“Definitivamente salvaron vidas”, afirmó Watson.

Otro tiroteo a primera hora del domingo en un club nocturno y recinto de conciertos en Cincinnati dejó nueve personas heridas, pero ninguna de sus vidas corre peligro, informó la policía en Ohio.


