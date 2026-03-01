Tiroteo en bar deja tres muertos y 14 heridos en Texas

Al menos tres muertos y 14 heridos es el saldo preliminar de un tiroteo ocurrido durante las primeras horas de este domingo en las inmediaciones de un bar del distrito de entretenimiento de Austin, Texas.

De acuerdo con las autoridades, un hombre abrió fuego fuera del establecimiento, lo que dejó a 17 personas heridas, de las cuales, tres perdieron la vida y tres más se encuentran en estado grave.

El tiroteo ocurrió afuera de Buford's Backyard Beer Garden a lo largo de la Sixth Street, un destino de vida nocturna lleno de bares y clubes de música ya sólo unas pocas millas de la Universidad de Texas.

¿Cómo ocurrió este hecho de violencia?

Según las autoridades, el sospechoso pasó en su vehículo varias veces frente al bar antes de detener su marcha.

Al hacerlo, sacó una pistola por la ventanilla de su unidad para disparar en contra de las personas que se encontraban en el patio del bar.

@Waymo y’all need to get out of Austin until you correct this shit. During a mass shooting last night your vehicle was in the middle of the road sideways blocking an ambulance. 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/LXF9iGm18u — ohhhaykayla ❤️‍🔥 (@ohhhaykayla) March 1, 2026

De acuerdo con la jefa de Policía de Austin, Lisa Davis, el hombre estacionó su vehículo y descendió de este con un rifle para seguir detonando la arma contra las personas que transitaban por la zona.

Terrifying video from the mass shooting last night in downtown Austin shows how people have no clue how to react in these situations (or are too intoxicated).



Don't bunch up together in an unsecured room surrounded by glass. Arm yourself with a fire extinguisher and move… pic.twitter.com/8YVj2jZzuP — famous futo vibes (@miooo555) March 1, 2026

Es por ello que, el FBI investiga estos hechos como un acto de terrorismo debido a “indicios” hallados en el hombre armado y en su vehículo, reveló Alex Doran, agente especial interino de la oficina del FBI en San Antonio.

“Todavía es demasiado pronto para hacer una determinación sobre eso”, señaló Doran.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los rescatistas.

“Definitivamente salvaron vidas”, afirmó Watson.

Otro tiroteo a primera hora del domingo en un club nocturno y recinto de conciertos en Cincinnati dejó nueve personas heridas, pero ninguna de sus vidas corre peligro, informó la policía en Ohio.

Comentarios