Internacional

Suman nueve muertos tras asalto a consulado de EUA en Pakistán

Estos disturbios ocurrieron luego de que medios iraníes confirmaron la muerte del ayatolá Ali Jamanei ocurrida este fin de semana

  • 01
  • Marzo
    2026

Al menos nueve personas murieron y más de 50 resultaron heridas por los enfrentamientos protagonizados entre agentes de la policía y fuerzas paramilitares suscitados este domingo, luego de que cientos de manifestantes intentaron asaltar el consulado de Estados Unidos en Pakistán tras la muerte del ayatolá Ali Jamanei.

Ante estos hechos, la embajada de Estados Unidos en Pakistán recomendó a los ciudadanos estadounidenses a mantenerse informados, además de estar atentos a su entorno y evitar grandes multitudes.

"Tras el inicio de las operaciones de combate de EE. UU. en Irán, los estadounidenses en todo el mundo y especialmente en Oriente Medio deben seguir las indicaciones en las últimas alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado de EE. UU. más cercano. Pueden experimentar interrupciones en los viajes debido a cierres periódicos del espacio aéreo. El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses en todo el mundo que ejerzan una mayor precaución. Inscríbase en http://step.state.gov para recibir las últimas alertas de seguridad y siga el canal “U.S. Department of State - Security Updates for U.S. Citizens” en WhatsApp. Al planificar viajes, lea detenidamente nuestra Recomendación de Viaje, información por país y cualquier alerta reciente en https://travel.state.gov/en/international-travel.html"

Ministro del Interior de Pakistán pide calma

Mediante un comunicado, el Ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi pidió calma entre sus ciudadanos. 

“Tras el martirio del ayatolá Jamenei, cada ciudadano de Pakistán comparte el dolor del pueblo de Irán”, indicó en un comunicado.

El funcionario lo describió como “un día de luto para la Umma musulmana y para el pueblo tanto de Irán como de Pakistán”, pero instó a la gente a no tomarse la justicia por su mano ya expresar sus protestas pacíficamente.

El gobierno provincial de Sindh, en un comunicado, también instó a los ciudadanos a expresar sus opiniones pacíficamente y advirtió que no participaran en la violencia.

Estas protestas en el área en torno al consulado continuaron durante horas, con decenas de jóvenes niños, algunos con el rostro cubierto, arrojando piedras a los agentes del orden y jurando llegar al consulado, donde se habían desplegado cientos de policías y guardias paramilitares.

 


