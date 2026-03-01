Irán, EUA e Israel en conflicto, día 2: minuto a minuto

Luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, se dio inicio a una serie de acontecimientos que marcarían el conflicto de dichas naciones.

La muerte del ayatolá Alí Jamanei provocó que los disturbios crecieran en distintos puntos del Medio Oriente y sus reacciones suscitaran distintas posturas.

Condena China muerte de Jameneí tras ataques de EUA e Israel

El gobierno de China condenó la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, ocurrida durante los ataques de EUA y Israel, al considerar que la operación viola la soberanía iraní y los principios del derecho internacional.

La Cancillería china calificó la ofensiva como un atropello a la Organización de las Naciones Unidas y pidió el cese inmediato de las operaciones militares para evitar una mayor escalada en Oriente Medio.

Hezbolá lanza misiles contra Israel; responde con bombardeos

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que durante la madrugada del lunes se detectó el lanzamiento de varios misiles desde el Líbano hacia el norte del país, ataques que posteriormente fueron reivindicados por el grupo chií Hezbolá.

Las alertas antiaéreas se activaron poco después de la medianoche y la Fuerza Aérea israelí logró interceptar uno de los proyectiles, mientras que otros cayeron en zonas abiertas sin dejar víctimas ni daños materiales.

En respuesta, Israel anunció bombardeos contra objetivos de Hezbolá en territorio libanés, asegurando que actuó de manera “vigorosa” y acusando al movimiento de operar bajo el amparo del régimen iraní.

Hezbolá afirmó que los disparos iban dirigidos al sur de Haifa y los justificó como una acción de “legítima defensa”.

Reportan explosiones en base militar británica en Chipre

Varias explosiones se registraron cerca de la medianoche en la base aérea de Akrotiri, utilizada por la Royal Air Force en Limassol, Chipre, sin que hasta el momento se reporten víctimas.

El incidente ocurrió poco después de que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunciara una mayor participación de su país en las operaciones militares contra Irán y autorizara a EUA usar bases británicas para acciones defensivas.

Las bases militares en la isla fueron puestas en estado de “amenaza de seguridad”, mientras el personal fue instruido a resguardarse. Hasta ahora no se ha confirmado si las explosiones están relacionadas con un ataque iraní.

Advierte Trump a Guardia Revolucionaria: ‘ríndanse o morirán’

El presidente de EUA, Donald Trump, instó a la Guardia Revolucionaria Islámica a rendirse a cambio de inmunidad o enfrentar “una muerte segura”, en medio de la ofensiva militar contra Irán junto con Israel.

En un video publicado en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que gran parte del mando militar iraní “ha desaparecido” tras los ataques recientes.

Misil impacta cerca de Jerusalén; reportan varios heridos

Varias personas resultaron heridas la noche del domingo tras la caída de un misil en una carretera en las afueras de Jerusalén, informó la Policía de Israel. Equipos de emergencia reportaron entre cinco y siete lesionados, entre ellos un hombre de 46 años con heridas de metralla en estado moderado y otras personas con lesiones leves o crisis de ansiedad.

El proyectil dejó un gran cráter en la vía y dañó un vehículo cercano. Los heridos fueron atendidos por paramédicos de Magen David Adom y trasladados a hospitales de la zona. Autoridades desplegaron agentes y especialistas en explosivos para revisar el área y descartar nuevos riesgos.

EUA afirma destruir cuartel de Guardianes en Irán; prevé 4 semanas de ataques

EUA afirmó que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución en Irán durante el segundo día de ofensiva militar, en el que también se reportaron las primeras bajas estadounidenses.

El presidente Donald Trump señaló que las operaciones podrían extenderse hasta cuatro semanas, tras el inicio de los ataques el sábado. Mientras tanto, Irán intensificó sus represalias contra países del Golfo e Israel, luego de prometer venganza por la muerte del líder supremo Alí Jamenei. Trump indicó además que prevé dialogar con líderes iraníes, sin precisar cuándo ni con quiénes.

Donald Trump anticipa más bajas en ofensiva contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que podrían registrarse más bajas estadounidenses en el marco de la ofensiva militar emprendida contra Irán, luego de que tres militares perdieran la vida durante las primeras acciones del operativo.

En un mensaje en video difundido desde su residencia privada en Mar-a-Lago, Florida, y publicado en su cuenta oficial de Truth Social, el mandatario expresó:

"Lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, mientras continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas".

Relaciones Exteriores se contacta con representantes de México en Medio Oriente

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión virtual con los embajadores mexicanos en la región del Medio Oriente para conocer las condiciones de seguridad y establecer medidas de seguridad para proteger a los connacionales.

A través de redes sociales, la dependencia dio a conocer este comunicado, donde se eiteró que la principal prioridad es la atención y seguridad de todas y todos.

COMUNICADO. "Canciller Juan Ramón de la Fuente se reúne con los representantes de México en Medio Oriente".

Ante esto, la Protección Consular reiteró el evitar viajar a la región por cualquier vía, mientras que los que se encuentran en la zona de conflicto opten por resguardarse en lugares seguros y evitar desplazamientos.

Trump habla con Israel, Baréin y EAU sobre nuevos ataques a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entabló diálogo este domingo con los líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos tras los nuevos ataques de Irán.

De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el mandatario republicano mantuvo contacto con los líderes, donde se destaca que algunos de los aliados en la región cuentan con bases militares.

Trump afirma la destrucción de nueve buques de guerra de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que nueve buques de guerra pertenecientes a Irán, fueron destruidos durante su operación contra este país.

A través de redes sociales, aseguró que dichas embarcaciones terminaron hundidas.

“Me acaban de informar de que hemos destruido y hundido nueve buques de guerra iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes. Vamos a por el resto. ¡Pronto también estarán en el fondo del mar!”

"I have just been informed that we have destroyed and sunk 9 Iranian Naval Ships, some of them relatively large and important. We are going after the rest — They will soon be floating at the bottom of the sea, also!" - President Donald J. Trump 🇺🇸

Irán jura venganza tras muerte de ayatolá Alí Jamanei

Irán juró venganza el domingo tras la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamanei. Ante esto intercambió ataques con Israel como parte de una guerra de expansión provocada por un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, aseguró que desplegarán ataques intensos en la región.

“Han cruzado nuestra línea roja y deben pagar el precio [...] Asestaremos golpes tan devastadores que ustedes mismos se verán obligados a suplicar”

Estos ataques destacan el impacto del líder supremo, así como los llamados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump para el derrocamiento del régimen.

Buscan 83 queretanos en Emiratos Árabes Unidos retornar a México

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri informó que un total de 83 queretaros que se encuentran en Emiratos Árabes Unidos buscan retornar a México tras el conflicto desplegado en Irán.

A través de redes sociales, el mandatario estatal aseguró que se encuentran en buen estado de salud, por lo que puso a disposición de una línea telefónica para solicitar información o asistencia, según se requiera.

Suman 22 muertos y 120 heridos por enfrentamientos en Pakistán

Al menos 22 personas murieron y más de 120 resultaron heridas a causa de los enfrentamientos suscitados entre las autoridades y los manifestantes que intentaron asaltar la embajada de Estados Unidos en Pakistán.

La violencia se produjo después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, lo que provocó la muerte del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei.

Aplazan eventos deportivos por conflicto en Irán, incluida Finalissima

Diversas competencias que estaban agendadas para este fin de semana fueron aplazadas por el conflicto bélico registrado en Irán. Entre los eventos que se llevarían a cabo en Qatar y Emiratos Árabes Unidos se encuentra: el ATP 500 Dubái 2026, así como el Masters 1000 de Indian Wells y la Finalissima.

Por su parte, la Asociación de Fútbol en Qatar declaró la suspensión de todas las competencias y torneos agendados hasta nuevo aviso.

📄 | Statement from the Qatar Football Association regarding the postponement of all tournaments, competitions, and matches until further notice.

Benjamín Netanyahu afirma que fuerzas avanzan hacia Teherán

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló que tras la muerte de Alí Jamanei, sus fuerzas avanzan hacia el "corazón de Teherán", con apoyo de Estados Unidos.

סיימתי עכשיו פגישה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש המוסד. נתתי הנחיות להמשך המערכה.



אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי. יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי.



כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים.



עם זאת, אלה ימים… pic.twitter.com/cap0Atxlhl — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026

A través de un video, aseguró que su campaña busca proteger a existencia y el futuro de Israel. Además, expresó sus condolencias por las pérdidas sufridas en el país.

Analistas aseguran que dicho conflicto puede desatar "la mayor guerra regional"

De acuerdo con analistas de Rusia, estas acciones desatadas en contra de Irán podrían ocasiones "el mayor conflicto regional hasta la fecha".

Al tomar en cuenta los riesgos y posibles pérdidas, expertos aseguraron que se reportarían ganancias estratégicas decisivas: una reestructuración definitiva de Oriente Medio en beneficio de Israel y Estados Unidos.

Sin embargo, aseguraron que ninguno de los países responsables de los ataques cuentan con los recursos suficientes para dar sustento al país.

"Estados Unidos y sus aliados no están preparados ni son capaces de sostener una ocupación a largo plazo ni de administrar un territorio de tal magnitud."

También señalaron que este despliegue es una forma de detener el ingreso de Irán en negociaciones nucleares con otros países, mientras que Teherán sufra el desmantelamiento de la orden constitucional.

EUA niega ataque a portaaviones; anuncia tres militares caídos en acción

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aseguró que el portaviones USS Abraham Lincoln no fue atacado por cuatro misiles iraníes como había informado un medio iraní, debido a que "ni siquiera lo alcanzaron".

"El IRGC de Irán afirma haber golpeado al USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA. El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron. El Lincoln continúa lanzando aviones en apoyo a la campaña implacable del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas del régimen iraní."

🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

🚫Iran's IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn't even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM's relentless campaign to defend the American people by…

Sin embargo, se mencionó que al menos tres militares estadounidenses murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos durante la operación "Furia Épica", lanzada contra Irán.

Irán afirma ataque contra portaaviones de Estados Unidos

De acuerdo con la Guardia Revolucionaria Islámica, al menos cuatro misiles balísticos alcanzaron este domingo al portaviones estadounidense Abraham Lincoln.

Según medios locales, se emitió un comunicado en el que se detalló que esta embracación logró ser impactada.

"Tras las acciones de las Fuerzas Armadas de Irán y el ataque a objetivos de los enemigos, Estados Unidos e Israel, el portaviones militar estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos", asegura la nota.

USS Abraham Lincoln, es un portaviones nuclear de la calse Nimitz, que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre.

Trasciende que solo la agencia local cuenta con dicha información, por lo que no se cuenta con alguna confirmación estadounidense, hasta el momento.

Miles de viajeros varados en aeropuertos tras ataque a Irán

Miles de pasajeros quedaron varados en los aeropuertos de Medio Oriente debido al cierre del espacio aéreo de diversos países que son clave para efectuar los vuelos tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Estos son algunas de las acciones tomadas por las aerolíneas:

Emirates Airlines suspendió todos los vuelos hacia y desde Dubái hasta la tarde del domingo.

suspendió todos los vuelos hacia y desde Dubái hasta la tarde del domingo. Aeropuerto de Qatar estaba cerrado hasta, al menos, la mañana del lunes.

estaba cerrado hasta, al menos, la mañana del lunes. Espacio aéreo israelí también permanecía cerrado el domingo.

también permanecía cerrado el domingo. Aerolínea israelí El Al dijo que estaba preparando un programa de recuperación para traer de vuelta a israelíes varados en el extranjero una vez que el espacio aéreo reabra.

Hasta el momento, se contabilizaron más de 1,800 vuelos cancelados por las grandes aerolíneas.

Presidente de Irán aparece por primera vez tras bombardeos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, apareció este domingo en público por primera vez tras los bombardeos desplegados por Estados Unidos e Israel en su territorio.

Aseguró que las Fuerzas Armadas continuarán con “firmeza” sus ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio, así como contra objetivos en Israel.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están actuando y seguirán actuando con firmeza para destruir las bases de los enemigos, y los frustrarán como siempre”, afirmó.

Papa Leon XIV urge a 'detener la espiral de violencia'

El Papa León XIV urgió a "detener la espiral de violencia" en Oriente Medio e Irán "antes de que se convierta en una vorágine irreparable.

Por eso, llamó a los países implicados en esta crisis, sin citarles expresamente, a adoptar la "responsabilidad moral" de acabar con una escalada bélica.

"Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable", dijo, suscitando el aplauso de los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.

Suman 57 muertos por decenas de ataques israelíes en Teherán

Este domingo se volvieron a registrar diversos ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán, la capital de Irán, lo que produjo la muerte de al menos 57 personas.

Estas explosiones provocaron una enorme columna de humo entre los edificios de la capital, después de que Israel asegurara que llevaría a cabo ataques “sin parar” contra sus líderes y su ejército.

Presidente de Chad lamenta muerte de Jamaneí

El presidente de Chad, Mahamat Idriss Deby Itno, lamentó este domingo la muerte del líder supremo Alí Jamanei, ocurrido en el ataque conjunto de Estados Unidos e Irán.

"Con profunda tristeza me enteré del fallecimiento del Líder Supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en las trágicas circunstancias de los recientes ataques aéreos", afirmó Deby Itno en un comunicado.

Por estos hechos, declaró un momento de luto por la República Islámica de Irán, además de enviar sus condolencias al pueblo iraní.

Suman nueve muertos tras asalto a consulado de EUA en Pakistán

Al menos nueve personas murieron y más de 50 resultaron heridas por los enfrentamientos protagonizados entre agentes de la policía y fuerzas paramilitares suscitados este domingo, luego de que cientos de manifestantes intentaron asaltar el consulado de Estados Unidos en Pakistán tras la muerte del ayatolá Ali Jamanei.

Ante estos hechos, la embajada de Estados Unidos en Pakistán recomendó a los ciudadanos estadounidenses a mantenerse informados, además de estar atentos a su entorno y evitar grandes multitudes.

