Internacional

Suspende Estados Unidos emisión de visas para 75 países

El Gobierno de Estados Unidos suspenderá el trámite de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países a partir del 21 de enero

  • 14
  • Enero
    2026

El Gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, como parte de una nueva ofensiva para endurecer su política migratoria y evitar el ingreso de personas que podrían depender de apoyos públicos.

La medida, que entrará en vigor el próximo 21 de enero, fue confirmada por el Departamento de Estado, el cual instruyó a sus oficinas consulares a pausar las solicitudes de residencia permanente mientras se revisan los procedimientos de verificación.

Endurecimiento contra la “carga pública”

De acuerdo con la administración del presidente Donald Trump, el objetivo es frenar lo que considera un abuso del sistema migratorio.

“El procesamiento de visas de inmigrante se pausará mientras se reevalúan los mecanismos para prevenir la entrada de extranjeros que recurran a asistencia social y beneficios públicos”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Las autoridades aclararon que la suspensión no aplica a las visas de no inmigrante, como las de turismo, negocios, estudios o trabajos temporales, que seguirán tramitándose con normalidad.

Países afectados en América Latina y otras regiones

Aunque el Gobierno estadounidense no difundió de manera oficial el listado completo, un portavoz confirmó que la medida alcanza a 75 países.

De acuerdo con información difundida por un medio estadounidense, entre los países de América Latina y el Caribe se encuentran Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.

La lista también incluye naciones de África, Medio Oriente, Asia y Europa del Este, como Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

Revisión indefinida de los procesos

Según fuentes oficiales, la pausa será indefinida y se mantendrá hasta que el Departamento de Estado concluya la revisión de sus criterios de evaluación migratoria.

Desde noviembre pasado, los consulados ya aplican lineamientos que permiten negar visas si se considera que el solicitante podría depender de apoyos gubernamentales.

Entre los factores que los funcionarios consulares pueden tomar en cuenta están la edad, el estado de salud, la situación económica, el nivel educativo y el dominio del idioma inglés.


